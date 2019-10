Concret, Simona Baltag-Cumpănașu a început să fie o prezență constantă pe live-urile candidatului Alexandru Cumpănașu. La unul dintre acestea, consoarta cunoscutului jurnalist a spus că „Toți banii pe care-i luăm noi… nu-i luăm de la instituțiile statului român, ca angajați sau ca funcționari sau ca membri în consilii de administrație sau alte minunății”, scrie ziariștii.com

Și de aici s-a dezlănțut iadul, căci replica unui cititor l-a înfuriat pe Alexandru Cumpănașu, care s-a dezlănțuit la adresa posibilului alegător: „Bă, nesimțitule, soția mea a făcut TBC din cauza muncii în exces, nu a stat ca tine, un nemernic, cu burta la soare! Mă, nesimțit mai ești, mă! Da’ nesimțit rău! Păi, nu ți-e rușine să spui așa ceva? Doamne, ce animale!”.

Și, o dată făcută legătura, Alexandru Cumpănașu a început să prezinte amănunte despre TBC-ul soției: „Eu am făcut această mărturisire pentru că am trecut cu Simona prin niște lucruri foarte grele. Am trecut prin momente absolut îngrozitoare. Iar să ai soția internată într-un loc în care nu poți să ai acces timp de trei luni de zile, pentru că nu știi dacă trăiește sau moare, dacă se vindecă sau nu, pentru că din nefericire Simona s-a și dus târziu la medic… (…) Femeia muncea, săraca, de nu mai știa de ea, nu mânca, nu se alimenta, iar constatarea medicilor de aici, de la Spitalul de boli infecțioase, i-a spus foarte clar că, din nefericire, e pe fond nervos. A reușit să treacă peste această boală necruțătoare. Au trecut doi-trei ani de atunci”.

Te-ar putea interesa și: