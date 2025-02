Justitie Cumnatul lui Geoană, Ionuț Costea, acceptă extrădarea







Fostul președinte al EximBank, Ionuț Costea, condamnat la închisoare în 2023 pentru complicitate la luare de mită, a acceptat extrădarea în România. Acesta a făcut anunțul în fața instanței din Istanbul, solicitând accelerarea procedurii.

Declarația lui Ionuț Costea în fața instanței

În cadrul audierii de pe 23 februarie 2025, desfășurate la Palatul Justiției din Istanbul Anadolu, Costea a afirmat că decizia de a reveni în țară a fost luată din proprie inițiativă.

„Am acceptat solicitarea de extrădare și am cerut autorităților să accelereze procedura, pentru a executa sentința. Nu am fugit de condamnare, așa cum s-a susținut în presă. Pe tot parcursul acestor ani, am fost în contact cu autoritățile turce, oferind informații despre domiciliul și numărul meu de telefon. Nu m-am ascuns niciodată”, a declarat Costea.

Acesta a explicat și motivele plecării sale în Turcia, menționând probleme medicale grave care au necesitat tratament într-un spital din Istanbul.

„În februarie 2023, cu trei luni înainte de condamnarea definitivă, am fost diagnosticat cu o afecțiune gravă la plămâni. Am fost supus unei intervenții chirurgicale complexe și unui tratament de lungă durată. Acum, întrucât starea mea de sănătate s-a îmbunătățit, am luat decizia de a reveni în România pentru a-mi ispăși pedeapsa”, a explicat el.

Condamnarea și mandatul de extrădare

Ionuț Costea a fost condamnat la șase ani de închisoare printr-o sentință definitivă a Tribunalului București, fiind acuzat de complicitate la luare de mită. După condamnare, acesta a fost dat în urmărire internațională, fiind localizat și reținut în Istanbul.

Costea a subliniat că are încredere în justiție și că există proceduri judiciare în desfășurare care ar putea influența situația sa juridică.

„Sunt un om onest, tată a doi copii, și am muncit toată viața în sistemul financiar-bancar, atât în România, cât și la nivel internațional. Cred în adevăr și justiție și am convingerea că situația mea va fi lămurită în curând”, a mai spus fostul președinte EximBank, conform Antena3 CNN.

Procesul de extrădare, în fază finală

După acceptarea extrădării, autoritățile române urmează să finalizeze procedurile necesare pentru aducerea lui Ionuț Costea în țară. Surse judiciare susțin că acesta ar putea fi transferat în România în următoarele săptămâni, urmând să fie încarcerat conform deciziei instanței.