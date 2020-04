Astfel, modificarea la care s-au gândit pesediștii a fost propusă prin amendament depus de senatorii PSD Șerban Nicolae și Daniel Zamfir, proiectul fiind pe ordinea de zi la Senat, care este for decizional.

Este vorba despre Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.39/2017 privind actiunile in despagubire in cazurile de incalcare a dispozitiilor legislatiei in materie de concurenta, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr.21/1996.

În prezent, președintele României are abilitatea de a numi plenul Consiliului Concurenței, la propunerea comisiilor juridice din cele două camere, în baza votului dat de Parlament.

Senatorii Șerban Nicolae și Daniel Zamfir vor, astfel, ca plenul Consiliului Concurentei să fie numit prin hotărâre adoptată de Parlament, în ședința comună a celor două camere.

PSD are majoritate numerică informală în Parlament și vrea să profite de acest lucru și să schimbe conducerea CC cu persoane preferate de acest partid. Consiliul Concurentei este o instituție esențială în monitorizarea activității companiilor, având puterea să dea amenzi considerabile pentru practici ilegale.