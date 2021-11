Cum vom trăi, ce vom mânca, cum vom procrea şi unde vom munci. Viitor de coșmar pregătit şi gata de a fi realizat

Previziunile futurologilor despre cum vom trăi, mânca şi munci în viitorul foarte apropiat sunt rupte total din cele mai înfiorătoare scenarii SF. Futurologii spun că vom trăi într-o lume convenabilă, înfricoşătoare şi fantastică în care se va schimba modul în care vom trăi, mânca şi relaxa.

Pe măsură ce acest an se apropie de sfârșit, iată o privire despre cum ar putea fi viața noastră în viitor, potrivit futurologilor.

Buzunarele tale vor fi goale

Recunoașterea facială este deja comună pentru telefoane, dar „în 30 de ani, s-ar putea foarte bine să nu mai folosești o cheie sau chiar un card de credit. Îți folosești fața sau irisul pentru a face achiziții și a deschide încuietori. Recunoașterea va fi atât de bună”, a spus Martin Ford, autorul cărții „Rule of the Robots: How Artificial Intelligence will Transform Everything”.

„Cu toate acestea, lucrul înfricoșător va fi dacă cineva vă sparge datele biometrice. În acest moment, puteți suna banca pentru a vă schimba PIN-ul sau a anula un card de credit. Dar nu vă puteți anula datele biometrice.”

Monezile digitale vor fi mai mult decât bani şi vor veni implantate cu contracte pe viaţă de proprietate intelectuală cum sunt azi NFT-urile, lucrări unice care se vând la preţuri exorbitante.

Retina ochilor va fi fabricată în laborator şi va putea fi prevăzută cu camere şi adaptatori de vedere nocturnă

Dacă treci print-o situaţie de acest gen, poţi să-ți schimbi retina ochilor și să le implantezi cu voyeuri bionici care oferă informații actualizate și impenetrabile pentru a-ți deschide ușa din față sau pentru a cumpăra covrigi. Potrivit Future Timeline, retinele realizate în laborator nu numai că vor fi la fel de bune ca și ochii biologici până la sfârșitul anilor 2040, ci vor fi, de asemenea, completate de suplimente, cum ar fi camere încorporate, capabilități de zoom și adaptoare speciale de vedere pe timp de noapte.

Principala meserie aviitorului: ingineri de inteligență artificială

„Prognoza este că vom avea nevoie de încă 3 milioane de ingineri de inteligență artificială până în 2030”, a declarat Thomas Frey, fondatorul și directorul executiv al DaVinci Institute, un think tank futurist din Colorado, pentru The Post.

„Avem nevoie de oameni ca operatori ai centrelor de comandă a dronelor de supraveghere”, spune Frey, care vor juca un rol în stoparea criminalității, oferind ochi peste tot și răspunzând la focuri de armă şi se vor implica în urmărirea infractorilor şi încătuşarea lor.

„Oamenii vor fi angajați să sorteze datele în timp real pentru a afla, de exemplu, care locuri de joacă au cei mai puțini țânțari la un moment dat”, a adăugat Frey. Vor apărea joburi care nu au sens în prezent precum minarea asteroizilor pentru minerale rare. Companiile vor trimite rachete cu piloți care să mineze minerare rare pe centura de asteroizi, le vor aduce pe pământ şi le vor vinde pentru foarte mulţi bani.

Vei savura un cheeseburger făcut de un robot

Mâncarea va fi diferită în viitor. Pe de altă parte, peștii vor fi mai mici: în mare parte din cauza încălzirii globale, conform unui studiu publicat de Universitatea Yale, dimensiunea se va micșora cu până la 30% în următoarele decenii.

În plus, apa va fi rafinată. „Oamenii vor plăti mult pentru a obține apă perfectă”, crede Frey. — Dar va fi exact ceea ce ar trebui să bei. Poate conține mai mult potasiu, vitamina C sau oxigen.”

În restaurante, a prezis Frey, bucătăriile robotizate vor „pregăti meniuri hiper-personalizate pentru cine. Oamenii sunt deja pretențioși dacă să mănânce sau nu anumite lucruri” – cum ar fi lactate sau gluten – „și vor deveni și mai mult în viitor. Dacă vei comanda un cheeseburger sau aripioare de pui, va fi individualizată pentru dvs. cu roboți care adaugă oligoelemente, cum ar fi fluor sau zinc, care vă aduce beneficii sănătății.”

„Avem deja burgeri crescuţi în laborator pe bază de celule stem, dar deocamdată avem doar vită, pui şi peşte, spune Frey subliniind că restaurantele vor dori meniuri mai exotice precum carne de pinguin sau specii de albine.

Vacanță sub pământ — sau cu un mamut lânos

Oamenii vor putea călătorii rapid pe distanţe mari în subteran cu 750 de mile pe oră şi în aer, inclusiv cu drone-taxi. Se vor caza în hoteluri spaţiale unde distracţia nu vor fi piscinele sau golful, ci sejururi în spaţiu până „în centrul Pământului”.

Asta nu este tot: „Vor fi hoteluri de lux sub mare și ferme piscicole în ocean. Vor fi orașe plutitoare și grădini zoologice cu animale pe care nu ţi le poți imagina. Există deja planuri de a resuscita mamutul lânos. Ingineria genetică va permite ceva apropiat de tigrul cu dinți de sabie și de alte specii pe care nu le-am mai văzut până acum.”

Veţi putea planifica un „bebe de designer” perfect

Potrivit Future Timeline, oamenii bogați vor putea cumpăra copiii visurilor lor până în 2053. Prin manipulări ale ADN-ului se vor putea alege trăsăturile fizice, constituţia şi chiar coeficientul de inteligenţă. Iar femeile vor fi scutite de purtarea sarcinii – embrionul se va dezvolta într-un uter artificial.

Susan Golombok, autoarea “We Are Family: The Modern Transformation of Parents and Children” prezice un viitor în care femeile afectate de infertilitate vor avea la dispoziţie utere artificiale, în timp ce depăşirea vârstei fertile nu va mai fi o problemă. În acelaşi timp, există riscul apariţiei unor copii de fermă, maturaţi în utere create în laborator astfel încât accentul va fi pe copiii perfecţi şi artificiali, scrie nypost.com.