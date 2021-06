Vremea în luna iunie va fi împletită cu soare și averse de ploaie. Potrivit meteorologilor, astfel de condiții sunt specifice începutului de vară, din cauza activității intense ale Anticiclonului Azoric. Temperaturile se pot ridica și la peste 30 de grade Celsius, iar cantitățile de precipitații vor depăși, temporar, cantitățile medii lunare de apă.

“Acest aspect instabil al vremii, specific lunii iunie, se datorează activităţii deosebit de intense a dorsalei Anticiclonului Azoric, ce aduce un aflux de aer umed oceanic, care la contactul cu aerul tropical ce acoperă şi zona ţării noastre, determină, uneori, precipitaţii deosebit de abundente”, au transmis meteorologii.

Care este temperatura medie lunară

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), conform calculelor înregistrate în perioada 1961-2020, temperatura medie multianuală pentru luna iunie depăşeşte 20 de grade Celsius în Câmpia Română, vestul Banatului şi în Dobrogea.

În Câmpia de Vest, Culoarul Mureşului, Podişul Moldovei şi în zonele deluroase din Oltenia, Dobrogea şi Muntenia valoarea medie a temperaturii se situează între 18 și 20 de grade. În restul țării, cu excepția zonelor montane, temperaturile se mențin între 16 și 18 grade Celsius.

Conform informațiilor transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie, în depresiunile intramontane și în zonele montane, în general, temperaturile medii lunare multi-anuale sunt cuprinse între 8 şi 16 grade Celsius.

La altitudini de peste 1.700 de metri, media temperaturii este cuprinsă între 6 şi 8 grade Celsius. La peste 2.500 metri altitudine, temperatura medie este sub 6 grade Celsius.

Care a fost cea mai caldă zi a lunii iunie

Potrivit informațiilor analizate de meteorologi, maxima lunii iunie a fost înregistrată pe 29 iunie 1938, când au fost semnalată o temperatură de 42 de grade, la Oravița.

În București, cea mai ridicată temperatură înregistrată de specialiști a fost de 40, 3 grade Celsius, pe 20 iunie 1918.

Alte maxime au fost înregistrate la staţiile meteorologice Bucureşti-Afumaţi şi Bucureşti-Băneasa, unde au fost semnalate temperaturi de 39,8 şi 39 grade Celsius, pe 26 iunie 2007.

″În data de 26 iunie 2007 s-au înregistrat maxime absolute la 48 de staţii meteorologice, acestea fiind, în general, peste 34 grade Celsius”, precizează specialiştii ANM.

Care au fost cei mai secetoși ani

În anii 2019, 2002, 2000, 1987, majoritatea temperaturilor medii pentru luna iunie au întrecut 33 de grade Celsius. Cele mai calde luni iunie au fost înregistrate în 2019, 2012 şi 2007.

“Luni iunie în care au fost înregistrate minime absolute scăzute la mai multe staţii meteorologice majoritatea sub 9 grade Celsius, au fost: 2001, 1990, 1989, 1984, 1977 etc. În anul 1990, în perioada 1-3 iunie a fost înregistrată minima absolută a lunii iunie la 46 de staţii meteorologice, majoritatea sub 9 grade, la Stâna de Vale înregistrându-se minus 3,8 grade, cea mai mică valoare din şirul celor 46 de valori. În luna iunie 1977 s-a înregistrat minima absolută la 44 de staţii meteorologice, în perioada 2-5 iunie, valorile fiind sub 7 grade Celsius”, se menţionează în analiza ANM.

În anii 1976, 1984 şi 1985 au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi. Pe de altă parte, cele mai secetoase luni de la debutul verii au fost în anii: 2003, 2000 şi 1968.