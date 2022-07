Cum va fi redeschiderea școlilor în contextul creșterii cazurilor de COVID-19. Masca, recomandată în continuare

Ministrul sănătății, Alexandru Rafila, a declarat luni, 11 iulie, că instituțiile de învățământ pot fi redeschise în condiții de siguranță în luna septembrie. În plus, autoritățile nu pot impune masca de protecție, dar recomandă purtarea ei, informează Mediafax.

El a mai precizat că nu vrea să facă speculații, dar în momentul începerii noului an școlar nu crede că instituțiile de învățământ vor fi puse în pericol din cauza numărului de cazuri de infectare. „Nu cred că o să fie problema ca școlile să fie redeschise în condiții de siguranță. Știm ce este de făcut încât să limitezi închiderea școlilor și cu atât mai puțin să punem sub semnul întrebării începutul noului an școlar.”

Ce se întâmplă cu masca de protecție

Politicianul a mai fost întrebat despre purtarea măștii de protecție în instituțiile de învățământ. Ca de fiecare dată, el a recomandat purtarea ei. „Nu avem în momentul de față niciun fel de instrument care să facă posibilă utilizarea măștii. Noi am recomandat-o, este important ca lumea să conștientizeze necesitatea utilizării măștii atunci când există multe persoane.”.

De asemenea, Rafila a propus soluții pentru diminuarea riscului de îmbolnăvire în școli. El a precizat că aerisirea încăperilor este o metodă eficientă.

Noul val al virusului Omicron

În ultimele două săptămâni, în România, numărul de cazuri cu SARS-CoV-2 a crescut cu 80%. Rafila a explicat că această creștere este datorată circulației, în acest moment, în Europa, a subvariantei Omicron care are un grad mare de transmisibilitate.

Astfel, începând cu data de 12 iulie, se revine la raportarea zilnică a cazurilor noi. În decursul zile de astăzi, 11 iulie, a fost prezentat buletinul COVID săptămânal. Când România se afla în primele valuri ale pandemiei, cazurile de îmbolnăvire erau raportate zilnic. Vârful celui de-al șaselea val este preconizat să fie în luna august.

Astfel, din toamnă ar putea să revină restricțiile. Ministrul Sănătății e de părere că țara nu ar mai putea suporta o nouă serie de restricții. Din acest motiv, el pune accentul pe o campanie de informare și de educare a populației.