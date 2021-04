Artistul a declarat că el își va petrece sărbătorile acasă împreună cu Claudia, iubita lui.

Cum își va petrece Dorian Popa Paștele

„Totul este gata de «atac» și pregătit de primăvară, ultimele trei săptămâni au fost numai cu și despre curățenia exterioară, am repus pe poziții palmierii, am revopsit casă întrucât mi-am propus că voi face asta anual, astfel încât să arate ca un norișor în fiecare an, să fie albul acela imaculat.

Nu vom pleca nicăieri și nici nu susțin pe nimeni să plece, mi se pare inconștiență. Din păcate, văd că și pe la televizor se spune cu voce tare că ne așteaptă marea, mie mi se pare un pic deplasată ideea de a călători în această perioadă.

Eu susțin statul acasă, poate nu toată lumea este la fel de norocoasă să aibă o casă în care să își dorească să stea, dar cred că ar trebui să ne gândim mai bine și mai mult la viitorul nostru și să strângem din dinți măcar sărbătorile acestea de Paște, ca să ne putem bucura de o vară mai normală, deși dacă aș fi 100% sincer cu mine și cu voi, cred că abia din toamnă, sau poate început de 2022, ne vom putea bucura de normalitate din nou. Încă o dată, cu litere mari aș vrea să se scrie, susțin statul acasă, cel puțin de Paște 2021”, a declarat Dorian Popa pentru Ciao.ro.

Căt căștigă celebrul vlogger

Veniturile lui Dorian Popa au fost mereu o curiozitate pentru internauți, însă acesta a mărturisit în cadrul unui podcast susținut de Cătălin Măruță.

“Sunt shaorma cu de toate. Sunt actor, cântăreț și vlogger. Dar cel mai bine mă simt pe Youtube, acolo sunt în elementul meu. Îmi place și la concerte, le duc lipsa. Dar YouTube-ul e viața mea. Trebuie să fii cât mai natural, mai real. Câștig în jur de 40.000 de euro pe lună, acum în pandemie: 10-15.000 de pe Instagram și în jur de 20-25.000 de euro de pe YouTube”, a mărturisit Dorian.

Dar se pare că Dorian nu este singurul care face bani cu prin intermediul internetului. Câinele său Chelutzu, alături de care are și o malodie, căștigă bani frumos de pe urma vlogului și a contractelor atrase. Potrivit lui Dorian Popa, Chelutzu a căștigat peste 150.000 de euro până acum.

” Mi-e frică să nu mi-l fure cineva , să nu pățesc ca Lady Gaga . Eu sunt bodyguardul lui. A câștigat 150.000 de euro până acum. Chelutzu e prințul casei, are halat Versace”, a mai declarat solistul la podcast.