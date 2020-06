11 iunie

Cum trebuie abordată problema minorităților etnice, sau rasiale. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 11 iunie s-au născut Richard Strauss, Jacques-Yves Cousteau, Jackie Stewart, John Constable, Michael Cacoyannis, Tudor Pamfile, Victor Moldovan, Mariana Buruiană, Adriana Ionescu, Marina Krilovici, Ştefan Popa, Liviu Papadima.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Ap. Bartolomeu şi Barnava şi Luca arhiep. Crimeii.

Zi fastă. Simbolic, ziua Anarhistului, în sensul luptătorului imbecil și violent antisistem din toate timpurile. Coincidenţă, sau nu, că în această zi de 11 iunie, dar în 1848, începe Revoluţia în Bucureşti, în 1948 Legea Naţionalizării s-a dat în tot în această zi şi tot în 1948 se recunoaşte statul Israel.

Tradiţional, „Vartolomeul” după numele Sf. Ap. Bartolomeu. Sau, invers? După obiceiuri şi după interdicţii este din timpul păstorilor, înainte de daci, este o sărbătoare de o singură zi, probabil din Hallstatt, ce spun eu, poate chiar de la sfârşitul neoliticului.

Acum vremea se răsuceşte, spiritele aerului se luptă fabulos cu spiritele focului. În această perioadă sunt multe furtuni, ploi torenţiale, grindină, vârtejuri, tunete şi fulgere.

Copacul trăznit în această zi nu se atinge sub pedeapsa cu moartea, nu mai târziu decât într-un an de zile!

În aceste vremuri de un tembelism greu de egalat în istorie iată că măsura justă a modului cum trebuie abordată problema minorităților etnice sau rasiale, vine din partea unei țări europene mici, dar cinstite, dreaptă și responsabilă, Letonia:

Canalul de televiziune leton LTV7 intenționează să suprime conținuturile destinate minorităților naționale . Din 1 ianuarie 2021, canalul de televiziune va opri producția minorităților naționale, după cum a explicat președintele Consiliului Național pentru Media Electronice, Ivars Massboliņš într-o declarație online, pe 29 mai.

LTV7 va deveni un canal TV doar în limba letonă. Conținutul pentru minorități va fi transferat pe internet, sau pe o platformă specială pentru minorități. Una dintre cauze este audiența destul de slabă, dar și calitatea jurnalismului. Redactorul șef a estimat că platforma va putea fi accesibilă publicului minoritar, mai ales că în ultimii ani s-au modificat obiceiurile de ascultare ale acestei categorii de public.

Pe baza calculelor făcute, crearea unei platforme multimedia pentru publicul rusofon va avea nevoie de o finanțare de 440.000 euro. Audiența rusofonă numără, în prezent o jumătate de million de persoane.

Cine credea că o să ma vadă tunând și fulgerând pe chestiunea ”Gone With The Wind” se înșeală. Au făcut-o alții mai bine, mai mult și mai înaintea mea, jos pălăria. Nici de teoria conspirației generalului britanic (r) Richard Barrons apărută în ”Der Spiegel” pe 23 mai nu o să auziți nimic de la mine. Ceva chicoteli, poate un râs potolit, da. Dar în spatele acestor intoxicări, acestor perdele de fum, se întâmplă ceva. Să dea Domnul să nu fie ceea ce cred eu ! Ceea ce mă neliniștește este volumul enorm, da, enorm de informație care s-a adunat pe adresa mea. Printre ele se află și informația care îmi trebuie !

”Pe aripile vântului” a fost cartea care m-a impresionat cel mai mult, când am citit-o pe la 11 ani. Este o poveste de dragoste, sigur că da, dar si de dragostea pentru proprietate, Tara este personajul principal. De atunci o recitesc mereu, în fiecare primăvară. Apoi am văzut filmul, cred că este cea mai bună ecranizare după un roman. Am filmul pe DVD, pe un SSD, Blu-Ray, DVD profesional director’s cut, pe un DVD in limba franceza, suna așa de interesant și multe alte variante. Cand se vor arde toate cartile si se vor interzice filmele eu voi deveni ”Gone With The Wind” așa cum în cartea, ca o profeție, ”Fahrenheit 451” în care pompierii ardeau cărțile și pe cititori, rezistenții culturali deveneau o carte, o știau pe de rost. Cred că nu este prea devreme să învăț ”Gone With The Wind” pe de rost, deja știu capitole întregi, pentru că timpul se comprimă îngrozitor, teribil, și, apoi, recunosc viitorul când îl văd!

Mai mulți dintre domniile voastre mă întreabă de ce am ales să sfârșesc, de noua ani de zile, articolele mele cu ”mâine, este, în definitiv, o altă zi” cum spune frumoasa Scarlett O’Hara la sfârșitul filmului. Ei bine, pentru că există mereu o nouă șansă, speranța nu moare niciodată, doar After all… tomorrow is another day

https://www.youtube.com/watch?v=c_WkyalPOEI.