Cum și-a pierdut Anamaria Prodan casa și economiile la Casino. Recunoaște că a fost influențată de anturaj

Anamaria Prodan povestește cum a reușit să piardă își piardă casa și toate economiile la Casino. Spune că anturajul din trecut a dus la toate aceste probleme și de aceea este foarte atentă la prietenii copiilor săi.

„La Casino am ajuns din cauza anturajului. A fost cea mai mare nenorocire. Eu de asta sunt înnebunită cu anturajul copiilor mei. Mai ales dacă sunt la vârsta aia în care încă nu au o direcţie. Dacă nu au pe cineva în spate să le menţină direcţia, e nenorocire. Toţi jucau la cazino şi am spus că eu de ce să nu joc? Aşa gândeam atunci.

Atunci când am făcut 18 am zis că gata, din momentul ăsta eu fac ce vreau, nu mai are nimeni dreptul să-mi zică nimic. Până atunci eram terorizată, nu puteam să mă mişc.

Atunci am pierdut şi casa. Atunci am vândut apartamentul că să achit telefonul, că vorbeam la telefon foarte mult şi pe vremea aia era un lux. Am pierdut foarte mulţi bani”, a dezvăluit Anamaria Prodan, potrivt adevrul.ro.

Reguli stricte

Impresara spune că în copilărie a fost ținută din scurt de părinții ei, în special de tatăl său care era cadru militar. „Am venit la șapte ani în București și mi se spunea că trebuie să fiu perfectă. Aveam bonă, dar nu o ascultam, aveam profesoară de pian, trebuia să învăț engleză și franceză și nu mai aveam timp să mă joc.

De atunci am crescut ca băiatul lui tata, perfect din toate punctele de vedere, într-o ordine și o disciplină mai ceva ca la armată. Acolo cred că mai aveau ceva ore libere, la mine nu existau. Dacă greșeam, plăteam. Nu mai ieșeam la niciun bairam“, a mai spus Anamaria Prodan.

Raport ca la armată

Anamaria Prodan a povestit că dacă dorea să meargă la o petrecere, trebuia să dea o declarație amănunțită. „Dacă era ziua unei colege de exemplu, trebuia să fac raport ca în armată. Anunțam cu două săptămâni înainte și făceam raport cu tot: adresa, de ce merg, numele fetei, numele părinților.Îl scriam și îl lăsam pe biroul tatălui meu. Tatăl meu, colonel, îmi spuneam dacă pot să merg sau nu. Dacă aveam note proaste nu mai făceam raportul că nu îl lua nimeni în seamă ”, a mai povestit Anamaria Prodan, la podcast-ul „În oglindă“.