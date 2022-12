Cum și-a făcut apariția fiul Gabrielei Firea la Gala Elle. Nu e prima oară când face așa ceva

Evenimentul „ELLE Style Awards”, găzduit la Palatul Parlamentului, a adunat nume importante din România, printre care și pe fiul vitreg al Gabrielei Firea. Tematica a fost „Be yourself wearing your black suit”, în traducere liberă „Simte-te confortabil purtându-ți costumul negru”, iar vedetele au ales ținute țipătoare și excentrice.

Fiul vitreg al Gabrielei Firea, Răzvan Alexandru, a venit la gala ELLE alături de gașca sa de prieteni. El a fost îmbrăcat cu un sacou negru care-i acoperea pantalonii scurți,asemănători cu o fustă, cu o cămașă albă căreia i-a atașat un papion, încălțat cu o pereche de pantofi monk strălucitori și o pereche de șosete lungi.

Nu a fost singurul invitat care a vrut să iasă din tipare. Un alt tânăr s-a îmbrăcat cu un sacou negru și și-a pus o cagulă care să-i acopere chipul. El și-a făcut simțită prezența și cu două umerașe pe care erau „plasate” sacouri, potrivit Cancan.

Fiul vitreg al Gabrielei Firea, apariție controversată

În urmă cu câțiva ani, Răzvan Firea, fiul vitreg din fosta căsătorie a Gabrielei Vrânceanu Firea, a fost îmbrăcat la un eveniment ca o femeie. Mai mult, el nu are o relație foarte apropiată cu fostul primar general al Capitalei, mai ales de când nu l-ar fi invitat la înmormântarea tatălui.

Aceasta spunea că nu a primit nici măcar un apel de la Gabriela Firea și i-a rugat pe bucureșteni să nu o mai voteze. Și mama tânărului a povestit despre nedreptatea pe care a făcut-o fostul edil.

„Eu și fiul meu am aflat de la prieteni că Răsvan a murit, pentru că primeam telefoane de condoleanțe. Gabriela nu m-a sunat nici pe mine si nici măcar pe fiul meu, Răzvan…Ne-a spus că înmormântarea va fi la ora 13:00, când am ajuns, funeraliile se încheiaseră de cel puțin o oră. Noi nu am putut să-l conducem pe ultimul drum și l-am găsit deja înhumat”, a spus fosta soție a lui Răsvan Firea.