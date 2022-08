Cum se prepară maioneza de post fără ouă. Rețeta este simplă, delicioasă şi se face foarte repede

Maioneza poate fi folosită în multe feluri datorită versatilității și gustului său. Se poate folosi în salate, rulouri, tacos, sandvișuri și hot dog. Partea bună este că, în timp ce rețeta tradițională necesită gălbenușuri de ou, iată că această rețetă de post fără ouă, pe lângă faptul că este complet vegetariană, este la fel de delicioasă.

Maioneza fără ou poate fi preparată cu ușurință acasă. Așadar, dacă aveți de gând să încercați să o faceți, păstrați aceste sfaturi la îndemână.

Ingredientele necesare pentru maioneză vegetală

Pentru a realiza această rețetă de maioneză vegetală aveţi nevoie de următoarele ingrediente:

-100 ml. lapte de soia sau lapte de migdale

-200 ml. ulei vegetal (eu am folosit ulei de floarea soarelui)

-1 lingură de zeamă de lămâie

-sare și piper alb după gust

-opțional: muștar, în cantitatea dorită, va da un gust mai bun și o culoare gălbuie maionezei

De ce trebuie să ţineţi cont atunci când faceți această rețetă delicioasă

1. E foarte important, la fel ca în cazul maionezei clasice, ca toate ingredientele să fie la aceeași temperatură, așa că scoateți laptele vegetal din frigider cu ceva timp înainte de a începe prepararea propriuzisă, altfel existând riscul ca maioneza să nu se lege. La fel de important este să aveți un blender de mână sau un blender obișnuit, de ajutorul cărora vom avea nevoie pentru prepararea maionezei noastre.

2. În paharul înalt al blenderului de mână punem laptele vegetal și zeama de lămâie, apoi vom adăuga și uleiul. Specific că eu am făcut această rețetă atât cu lapte de soia, cât și cu lapte de migdale, am optat în final să folosesc mai degrabă laptele de soia pentru că maioneza iese ceva mai consistentă fără a fi nevoie să adaug ulei în plus.

3. După ce am adăugat și uleiul, tot deodată, de la început, am imersat blenderul de mână în paharul înalt și l-am proptit de fundul acestuia. Am început să apăs butonul ”pulse” al blenderului succesiv și după doar câteva impulsuri am observat cum laptele de soia sau cel de migdale și uleiul încep să se emulsioneze, la fel ca în cazul maionezei cu ouă.

Sfaturi pentru a face maioneză fără ouă

Expertul culinar și bloggerul bucătar Reetu Uday Kugaji sugerează câteva sfaturi importante și demne de remarcat pentru a face maioneza perfectă fără ou acasă.

-Puteți înlocui smântâna cu lapte de soia foarte rece sau semicongelată pentru o versiune vegană.

-Puteți înlocui și smântâna cu lapte praf.

-Puteți înlocui sucul de lămâie cu oțet alb.

-Asigurați-vă că vasul de sticlă în care amestecați ingredientele pentru maioneză nu este ud.

-Puteți adăuga 1/4 de linguriță de zahăr granulat în timp ce pregătiți maioneza fără ouă pentru a-i da o aromă plăcută și dulce.

-Puteți adăuga chiar și miere organică în loc de zahăr.

-Presărați un vârf de pudră de piper cayenne pentru un plus de aromă.

-Puteți folosi ulei de canola în loc de ulei de măsline extravirgin, care are un gust mai neutru.

-Puteți folosi un blender în loc să bateți maioneza, dar amintiți-vă că uleiul trebuie adăugat într-un flux lent. Sursa lauralaurentiu.ro.