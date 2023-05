Cum se prepară celebra prăjitură Marlenka. Este cel mai viral desert din mediul online. Ce o face atât de specială

Înainte de servire, prăjitura Marlenka are nevoie de minimum 8 ore în care să se frăgezească bine. După asamblarea cu cremă prăjitura se frăgezește în timp, într-un loc rece. Poate sta la frigider, bine acoperită, ca să nu preia mirosuri străine, poate sta și într-o cămară rece.

Prăjitura Marlenka poate fi pregătită în avans, față de data estimată a servirii. Crema ei este fiartă, nu se alterează ușor, de aceea se și pretează să fie preparată industrial, așa cum deja am menționat. Totul e să reușiți să o ascundeți bine, nu cumva să dispară!

Pentru rețeta de prăjitură Marlenka se coc 5 foi. Avem nevoie de 5 coli de hârtie de copt, marcate pe dos cu un dreptunghi de 38×26 de centimetri. Compoziția foilor se montează direct pe aceste coli. Pentru a obține foi de dimensiuni egale, e nevoie de cântar. Compoziția pentru foi se cântărește direct pe coala de hârtie de copt marcată cu dimensiunile finale ale foii.

Ingredientele pentru cremă

-3 conserve de lapte condensat îndulcit, de câte 396 de grame fiecare

-6 ouă mari de minimum 50 de grame (cântărite cu tot cu coajă), dacă sunt mai mici puneți unul în plus

-300 de grame de miere de albine

-2 plicuri de zahăr vanilat bourbon

-6 grame de sare (1 linguriță)

-500 de grame de unt cu 82% grăsime, moale, la temperatura camerei

Ingredientele necesare pentru foi

-400 de grame de făină

-100 de grame de cacao neagră, cernută

-300 de grame de unt cu 82% grăsime

-4 ouă de minimum 50 de grame/bucată, dacă sunt mai mici de atât, adăugați unul în plus

-150 de grame de zahăr

-200 de grame de miere

-1 plic de zahăr vanilat bourbon

-1 linguriță cu vârf (10 grame) de bicarbonat de sodiu

-1 linguriță (6 grame) de sare

Mod de preparare Prăjitura Marlenka

1.Prepararea prăjiturii începe cu crema. Pentru asta, am pus pe foc o cratiță cu apă, cam de un lat de mână. Am ales un castron termorezistent care să se potrivească deasupra cratiței în așa fel încât fundul castronului să nu atingă apa care fierbe.

2. În acest castron, am pus toate ingredientele pentru cremă, în afară de unt. Ouăle le-am pus întregi, m-am asigurat că ajunge în castron cât mai mult din laptele condensat din cele 3 conserve. Am adăugat mierea, sarea și vanilia și am omogenizat totul cu telul în formă de pară.

3. Am transferat castronul deasupra cratiței cu apă atunci când deja începuse să fiarbă. Am gătit crema, amestecând constant, până ce amestecul a atins temperatura de 82°C. Un termometru de bombonerie e foarte util, dar vă puteți descurca și în lipsa acestuia. Crema fiartă, când e gata, trebuie să fie fierbinte și să înceapă să semene, ca aspect, cu o budincă. Nu va fi foarte groasă, dar se mai îngroașă după ce se răcește. Am luat-o imediat deoparte de pe cratița cu apă fiartă, pentru că nu e de dorit să se gătească ouăle până se fac omletă.

4. Separat, mi-am pregătit un castron mare, în care am pus cuburi de gheață și am adăugat apă rece. În acesta am pus un alt castron, curat. Am tansferat toată crema fiartă în acest castron, să se răcească mai repede. Din când în când, am amestecat, să evit formarea unei pojghițe, la suprafață.

Finalizarea cremei

5. Când crema fiartă s-a răcit până la temperatura camerei, am putut finaliza crema pentru această prăjitură Marlenka. Am pus în castronul mixerului untul moale, în cubulețe. Am bătut untul cu mixerul până s-a deschis la culoare și a devenit spumos. Am adăugat trei linguri bune din crema fiartă cu ouă și lapte condensat și am continuat să bat cu mixerul, până când crema fiartă s-a încorporat în unt. Am adăugat treptat și restul de cremă, în tranșe mici, până ce toată crema fiartă s-a omogenizat bine cu untul spumat. Am obținut o cremă spumoasă, cu care va fi foarte plăcut de lucrat.

6. Într-o crăticioară, am pus untul, mierea și zahărul. Am pus crăticioara pe foc și am amestecat din când în când, până ce zahărul s-a topit complet. Am luat compoziția de pe foc și am lăsat-o să se răcească bine.

7. Într-un castron, am amestecat făina, cacaoa, zahărul vanilat bourbon, sarea și bicarbonatul de sodiu.

8. Am adăugat, în compoziția cu miere și unt răcită, ouăle întregi. Am amestecat până ce totul s-a omogenizat.

9. Am turnat compoziția lichidă peste ingredientele solide și am mixat până ce s-au omogenizat.

Montarea compoziției pentru foi, pe colile de hârtie de copt

10. Am marcat pe dosul colilor de hârtie de copt câte un dreptunghi, de dimensiunea foilor, de 38×26 de centimetri. Am așternut o foaie în tava cuptorului, cu marcajul în jos, apoi am pus tava pe cântar. Am luat tara cântarului și am cântărit, 275-280 de grame din compoziția pentru foi, direct în tavă.

11. Cu ajutorul unei spatule, am răspândit compoziția în interiorul marcajului, vizibil prin hârtia de copt semitransparentă. M-am străduit să obțin un strat subțire, uniform, și margini cât mai drepte. Am repetat cu compoziția rămasă, obținând 5 foi.

Coacerea

12. Am copt foile în cuptorul preîncins la 180 de grade, la o înălțime medie, timp de 10 minute pentru fiecare foaie. Foile sunt fragile cât sunt fierbinți, dar se vor întări după ce se răcesc, ca oricare foi cu miere. Atenție, lăsați foile coapte să se răcească bine, înainte de a le suprapune, altfel se vor lipi!

Asamblarea

13. Eu am asamblat această prăjitură Marlenka direct în tavă, pe o coală de hârtie de copt. Pe prima foaie, am adăugat un sfert din crema finalizată la pasul 5. Am nivelat bine crema, cu o spatulă lungă, pentru că e important ca prăjitura Marlenka să aibă straturi egale, paralele. Am repetat cu primele 4 foi. Deasupra ultimei, am distribuit, într-un strat uniform, toată crema rămasă.

14. A cincea foaie poate să fie imperfectă. Dacă e crăpată, nu-i bai. Nu e mare bai nici dacă iese puțin mai mică decât celelalte foi! Am constatat că nu e nevoie decât de ceva peste jumătate de foaie sfărâmată pentru a acoperi complet ultimul strat de cremă al prăjiturii. Am rupt, deci, în bucățele cam ²⁄3 din foaie apoiu am dat-o la blender, pe funcția pulse, de 2-3 ori. Ceea ce mi-a rămas din foaie este, practic, un biscuite cu miere și cacao, perfect lângă cafea.

15. Firimiturile obținute din foaia sfărâmată le-am presărat peste ultimul strat de cremă cu miere, într-un strat cât mai uniform. Am acoperit bine prăjitura și am dat-o la rece pentru 8 ore.

Sursa: lauralaurentiu.ro.