Cum se păzeşte Mircea Badea de „carcalac”. Video în articol

Prezentarea inedită a jurnalistului de la Antena 3, pare amuzantă dar, de fapt, face un anunţ extrem de important:

” Bună ziua! Sunt Mircea Badea şi mă păzesc de carcalac cu această mască pe care am luat-o din revista copilului. Este singura pe care o am, nu mai am deloc măşti din alea de pus pe gură şi pe nas, dar important e să aibă doctorii pentru ei …şi facem un teledon ( strângere de fonduri difuzată la televizor), duminică pentru ei de la ora 13… să strângem morman. Am aici telefon la care voi răspunde şi dumneavoastră veţi dona astfel încât să strângem morman de bani pentru sistemul sanitar. Nu aduce anul ce aduce mormanul… duminică începând cu ora 13:00. Vă mulţumesc! La revedere!”, este mesajul trsmis tuturor românilor pe social media.

Video, AICI: https://www.facebook.com/watch/?v=1208681079339532

