Cum se menține în formă Amalia Năstase. Trei trucuri la care apelează vedeta

Amalia Năstase a povestit, la o emisiune televizată despre modul în care se îngrijește și metodele de slăbire la care apelează. „Am fost acum vreo lună la Los Angeles și la Las Vegas unde a fost Congresul Asocitatiei Anti-aging din America (…). Și am zis sigur găsesc secretul. Și vă spun cele trei idei principale: să nu mănânci mult, să faci sport, să mergi, să ai 10.000 de pași pe zi și să dormi 8 ore pe noapte”, a spus ea în emisiune. Totodată, Amalia Năstase a povestit și fasting, adică acea metodă de slăbire care presupune consumul de alimente în anumite intervale de timp, urmat de o perioadă de pauză. „Ideea e că acest post intermitent te ajută să-ți restarteze toate mecanismele de digestie, microbiomul, microbiomul este multitudinea aceea de microbi care te ajută să digeri bine. Dar noi când mâncăm tot timpul, cum fac unii dintre noi, nu mai are timp sistemul digestiv să înceapă să facă o digestie cum o făcea acum 10.000 de ani 2000 de ani, când mânca o dată pe zi”, a mai zis ea.

Operația estetică pe care Amalia Năstase și-a dorit să și-o facă

De altfel, Amalia Năstase a vorbit și despre intervenții chirurgicale. „Eu am vrut toată viață mea când eram foarte slabă și nu aveam deloc sâni, am vrut să îmi pun sâni. Dar atât de mult am amânat, să văd și dacă e vreo problemă, dacă nu e vreo problemă, până când am ajuns să nu-mi mai fac că nu mai are rost la 46 de ani”, a spus fosta soție a lui Ilie Năstase.