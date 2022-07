Cum se înțelege Loredana Groza cu fiica ei: „Învață din greșeala mea și n-o mai repeta”. Elena are 24 de ani

Loredana Groza are o fiică de 24 de ani, Elena, pe care a ținut-o mereu departe de lumina reflectoarelor. Artista a declarat că nu există un secret pentru a avea o relație bună cu copilul, dar că este important să-l înțelegi. Vedeta a mai precizat că este o mamă deschisă și că i-a fost alături tinerei de fiecare dată.

„Ea e mai introvertită, ne destăinuim și ea îmi spune, uneori și când nu îmi spune tot în momentul respectiv, a doua zi, a treia zi, se deschide și mai mult. Dar nu sunt o mamă de tipul mamelor noastre, care au trăit în comunism și nu vreau să le judec. Și erau niște subiecte tabu, pe care nu puteam să le abordăm niciodată. Nici noi, și nici părinții noștri, dar eu am zis că vreau să depășim aceste subiecte, să nu mai fie tabu și să am o comunicare directă, sinceră, chiar dacă uneori mă pune pe mine într-o lumină proastă o anumită discuție.

„Da, mami, uite, eu am făcut chestia asta!”. La un moment dat am fumat, recunosc, a fost o prostie, dar nu am mințit-o că n-am fumat. Învață din greșeala mea și n-o mai repeta, pentru că e un lucru care îți face rău și, chiar dacă te lași de fumat, acolo, undeva, e o memorie a acelui lucru și mai încolo se resimte organismul!”, a declarat Loredana Groza.

Loredana Groza învață de la fiica ei

Loredana Groza a mai dezvăluit că fiica ei este o mare fană a muzicii și că aceasta îi arată ce este la modă sau ce nu. Vedeta a subliniat că are ce să învețe de la Elena, chiar dacă este la început de drum.

„Ea mă învață foarte multe chestii legate de muzică, este o enciclopedie ambulantă, cunoaște toate cântecele și trupele tari. Nu ascultă orice muzică, bine, la șase ani știa tot Beatles-ul pe de rost, ceea ce este o performanță pe care rar am întâlnit-o, și fără să-i impun acest lucru. Singură a descoperit, învață imediat orice cântec, este fană Harry Styles, trebuie să recunosc. Tot timpul îmi aduce noi artiști și mi-i prezintă, și îmi povestește: „Uite, ce crezi că a vrut să spună aici?”. Comentăm despre versuri, cred foarte mult în puterea versurilor și în mesajul pe care îl transmiți!”, a adăugat Loredana Groza potrivit BZI.