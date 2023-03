Cum se înțelege Elena Băsescu cu colegii ei din redacție. „Nu are privilegii speciale”

După două luni de acomodare, se pare că Elena Băsescu și-a intrat în ritm și începe să se descurce din ce în ce mai bine. Surse din anturajul ei au dezvăluit că aceasta are extrem de mult bun simț și nu vrea să-și deranjeze colegii cu ceva. Fiica lui Traian Băsescu are un program normal de lucru, de opt ore și nu este cu nimic diferențiată de colegii ei. Mai mult, aceasta lucrează și în ture.

Elena Băsescu s-a acomodat la noul ei loc de muncă

„Elena este redactor pe politic. Chiar mi-a trimis recent un coleg, un sms scris, în care îmi spunea de EBA este surprinzător de bine crescută, are prea mult bun simț și nu vrea să deranjeze pe nimeni din jurul ei. Elena întreabă, de fiecare dată, când nu știe ceva cu foarte multă eleganță. Ea are un program normal în redacție, ca orice angajat, nu are un altfel de program mai deosebit.

Nu are privilegii speciale. Elena vine în redacție și scrie știri și tot asa. Programul e pe ture. De exemplu prima tura este de la 08.00 la 16.00”, a dezvăluit o apropiată a Elenei Băsescu.

În urmă cu scurt timp, aceasta a postat pe Instagram prima imagine de la locul ei de muncă, din redacția Aleph News. Fiica cea mică a fostului președinte nu a vrut să dea foarte multe detalii de la noul ei loc de muncă, fiind rezervată în declarații.

„Doamnă, da, așa este, aceste informații sunt deja publice. Din păcate nu vă pot da mai multe detalii despre jobul meu!”, a spus aceasta, potrivit Click.ro.

Ce avere are fiica cea mică a fostului președinte

Potrivit ultimei declarații de avere, pe care a completat-o în 2020, Elena Băsescu deținea la vremea respectivă bijuterii și ceasuri în valoare de 40.000 de euro și un BMX X6 fabricat în 2020.

În plus, declara peste 160.000 de euro în conturile bancare. Tot acum trei ani, își scria următoarele venituri anuale: 38.868 de lei – indemnizație creștere copil și alocații; 60.000 de lei – pensii alimentare pentru cei trei copii.