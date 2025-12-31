Cum se îmbracă bogații. O haină banală te face să pari milionar

Croită, dar neîncărcată, cu un guler distinctiv, „Jacheta Rich Guy” este brusc la mare cerere. Aproape fiecare brand de îmbrăcăminte pentru bărbați ultra-lux vinde acum această haină, potrivit WSJ.

„Este un moment Cary Grant”, spune Harry Slatkin, președintele unei companii de parfumuri de lux și de îngrijire personală, când descrie stilul său preferat de jachetă. Bătrânul de 64 de ani găsește o eleganță asemănătoare lui Cary Grant în modelele croite cu nasturi, cu un guler stand, iar unii l-ar putea numi „Nehru” (de la Jawaharlal Nehru, fost premier în India). Vara, Slatkin, care locuiește în Palm Beach, Florida, schimbă 10 versiuni personalizate de la Hermès, în timp ce cașmirul de la marca austriacă Habsburg Kleidermanufaktur îl înfășează iarna.

Deși Cary Grant nu era cunoscut pentru stiluri sportive cu guler, Slatkin vede aceste jachete ca fiind elegante, o calitate pe care vedeta „To Catch a Thief” a reușit-o cu o ușurință neclintită. Pentru Slatkin, haina oferă gravitatea unui blazer, fără a părea gomos.

„Este pur și simplu felul de a se îmbrăca al unui astfel de domn.”

Jachete elegante și puțin asemănătoare celor de călugări, cu guler ridicat, apar acum în gama fiecărei mărci de îmbrăcăminte pentru bărbați, aparent ultra-premium. Adesea croiată în amestecuri de cașmir, cu greutate medie, și echipată cu buzunare vizibile și etichete de preț cu patru cifre, piesa de îmbrăcăminte arată sofisticată, dar nu chiar formală.

Trimite la două stiluri clasice cu guler: jacheta austriacă din Stiria, mai grea, și stilul indian Nehru, mai ușor, pe care John, Paul, George și Ringo - ca să nu mai vorbim de răufăcătorul din Bond „Dr. No” - l-au favorizat în anii 1960.

În timp ce fiecare brand de lux își numește jacheta diferit, multe denumiri emană un aer cosmopolit, de la recent lansatul „Il Conte” al lui Zegna la „Spagna” lui Loro Piana sau modelele „Gstaad” și „Bali” de Massimo Alba.

Pe măsură ce aspectul a proliferat, totuși, ne referim doar la întreaga subspecie scumpă ca „jacheta de tip bogat”.

Cât de scumpă? Cam 4.000 USD. De la acest preț încep jachetele personalizate cu guler de la croitorul britanic modern Thom Sweeney.

„Este puțin mai cool decât un cardigan, dar nu la fel de inteligent ca un blazer nestructurat”, a spus co-fondatorul Luke Sweeney. El spune că stilul a fost „atât de popular” în ultimii doi ani și numește ascensiunea lui în setul obișnuit de costume și cravate la comandă „o dovadă a modului în care se îmbracă bărbații acum”.

Pentru Junaid Mahmood, în vârstă de 31 de ani, haina pare „aranjată, dar confortabilă”. I-a plăcut atât de mult, încât l-a instalat imediat ca punct de plecare pentru a lucra de acasă și pentru a călători. „Nu sunt genul de persoană care poartă un hanorac și pantaloni de trening în aeroport”, a spus Mahmood.

Jacheta aceea era drogul lui. Mai recent, după ce a observat jachete cu guler asemănător în reclamele de lux, Mahmood a făcut un model de cașmir de aproximativ 5.000 de dolari, de la Zegna. Și se uită la o Spagna din denim-cașmir de 5.250 de dolari de Loro Piana, ale cărei frumuseți cu nasturi din corn au un guler puțin mai înalt și se inspiră din uniformele ofițerilor spanioli.

Massimo Alba, care a fondat brandul omonim milanez, vinde jacheta Gstaad de 13 ani, dar raportează o creștere a cererii în ultimul an. Vânzările Gstaad în colecțiile pentru bărbați și femei au crescut cu 22% din 2023 până în 2024, spune el. Printre cele mai populare țesături? Catifea, lână-mătase și lână-in.

Nu există nimic la care acest guler neconservator nu se poate purta? „O poți purta la munte, în oraș sau la o petrecere”, a spus Alba. Fanii laudă, de asemenea, versatilitatea jachetei. Mahmood îl îmbină pe cel Zegna cu o cămașă și pantaloni pentru serviciu, iar la sfârșit de săptămână îl echipează cu blugi și un tricou.

Bobby Bitton, în vârstă de 30 de ani, fondatorul unei companii de suplimente pentru sănătate din Los Angeles, își întinde jacheta neagră de cașmir Zegna peste un pulover cu fermoar și o cămașă atunci când este frig sau peste un tricou în zilele calde. Spagna lui Loro Piana, pe care Bitton a văzut-o într-un magazin de pe insula Capri în urmă cu câțiva ani, l-a atras inițial la acest stil. „M-am îndrăgostit de guler.”

Jacheta din Stiria a fost purtată de țărani înainte ca arhiducele Johann al Austriei să-i ridice profilul la începutul secolului al XIX-lea. Decupat în mod tradițional din țesături, cum ar fi lâna durabilă, gulerul său suporta vânturile reci alpine. Jacheta Nehru, inventată în anii 1940 și numită după primul prim-ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru, a venit din punct de vedere istoric în materiale mai ușoare precum inul și bumbacul.

Designerul londonez Abhishek Advani este specializat în modele Nehru contemporane, realizate în Italia. Înainte de a-și lansa compania, Advani London Bombay, în 2014, el a petrecut patru ani cercetând istoria jachetei, apelând la îndrumări de la croitori, oficiali guvernamentali și membri ai familiei regale a Indiei.

Din a doua jumătate a anului 2020 până în a doua jumătate a anului 2024, vânzările de jachete Advani au crescut cu 200%. În ultimul an, oameni de top precum Jason Statham și Eddie Redmayne au fost captivați în modelele sale, care încep de la aproximativ 1.000 de dolari și vin în țesături precum lâna și catifea.

Stilul oferă o abatere de la opțiunile previzibile fără a împinge lucrurile prea departe, a spus Advani. Mulți bărbați, a adăugat el, „căută tăieturi proaspete, în timp ce doresc să rămână clasici”. Și, poate, să arate bogați.