Cum se curăță, de fapt, fierul de călcat. Va fi ca nou într-un timp foarte scurt

Gospodinele au nevoie doar de un ingredient pentru a curăța fierul de călcat. Trebuie să speli acest aparat dacă ai văzut urme pe haine după ce l-ai folosit. Ai nevoie doar de câteva pastile de paracetamol .

Fierul de călcat se încălzește la intensitate maximă și se șterge funinginea de pe aparat cu o tabletă. Murdăria se va înmuia și se va șterge cu o lavetă curată. Puteți să folosiți și tablete pentru mașina de spălat vase.

Cei care nu au paracetamol în casă, pot face o combinație de oțet cu bicarbonat de sodiu. Trebuie doar să-l ștergeți cu o cârpă înmuată în această soluție. Dacă vrei ca hainele tale să aibă miros plăcut, poți adăuga câteva picături de apă de trandafiri, potrivit RTV.

Noi modele de fier de călcat

Dacă fierul de călcat este prea murdar și vechi, poți achiziționa cele mai noi modele de fier de călcat, mai exact:

Fier de călcat Zilan 8427. Aceste aparat este mic, ușor și foarte eficient. Are funcție de încălzire rapidă, indicator pentru nivelul apei din rezervorul de 180ml și sistem anti-picurare, pentru a-ți proteja rufele. Talpa este din inox, are 1600W putere și doar 0,6kg. El conține și un pahar pentru alimentarea rezervorului cu apă.

Fierul de călcat ECG NZ 210 este un aparat special pentru călătorii. Are dimensiuni reduse (20/9/10cm) și greutate mică (0,72kg) și este un fier de călcat vertical. Are o putere de 1000W și recipientul pentru apă are capacitatea de 40ml. Talpa este realizată din inox și se descurcă bine și cu materialele șifonate, deoarece are un jet de abur de 0-21g/min.

Fierul de călcat Star-Light Ultra SIS-3036 este foarte util și are un preț decent. Cu 3000W putere și 352/min debit al jetului de abur, acest aparat dispune de funcție de oprire automată, funcție anti-calcar și anti-picurare și este prevăzut cu sistem de auto-curățare. Rezervorul de apă are o capacitate de 360ml și greutatea este de 1,3kg.

Fier de călcat Philips Azur GC4567/80. Este un produs de uz rezidențial cu sistem anti-picurare și autocurățare, pentru utilizare orizontală.