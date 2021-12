Cauți un fier de călcat? Iată câteva dintre cele mai bune modele ale acestui an (P)

Multe din articolele vestimentare nu mai necesită călcare, deoarece materialele din care sunt confecționate au anumite proprietăți. Totuși mai există însă multe țesături care necesită o îngrijire corespunzătoare, pentru a arăta bine și pentru acestea este necesar să ai în gospodărie un fier de călcat.

Oferta este foarte bogată și ai la dispoziție multe tipuri din care să alegi, de aceea găsești aici câteva informații despre cele mai bune modele ale acestui an, din punctul de vedere al clienților.

Dacă ești un utilizator ocazional și ai în special textile care nu necesită călcare, atunci e indicat să folosești un fier de călcat de dimensiuni mici, care se încălzește rapid și dă randament bun, iar pentru călătorii sau netezirea rapidă a textilelor sensibile este potrivit un fier de calcat vertical. Dacă ești fan al materialelor bine netezite și hainelor „la dungă”, atunci alege un model profesional de fier de călcat sau o stație de călcat.

Fier de călcat Zilan 8427. Aceste aparat, la un preț modic, este mic și ușor, dar e mai mult decât suficient pentru călcarea rufelor. Are funcție de încălzire rapidă, indicator pentru nivelul apei din rezervorul de 180ml și sistem anti-picurare, pentru a-ți proteja rufele. Talpa este din inox, are 1600W putere și doar 0,6kg. Se poate comporta ca un fier de călcat vertical, deoarece are abur de mare putere, care face posibilă această variantă. Vine în pachet și cu un pahar pentru alimentarea rezervorului cu apă.

Fierul de călcat ECG NZ 210 este aparatul pe care îl poți lua și în călătorii, deoarece este proiectat pentru așa ceva. Are dimensiuni reduse (20/9/10cm) și greutate mică (0,72kg) și este un fier de călcat vertical care te va ajuta să ai îmbrăcăminte impecabilă oriunde ai fi, dacă ai o sursă de energie electrică.

Are o putere de 1000W și recipientul pentru apă are capacitatea de 40ml. Talpa este realizată din inox și se descurcă bine și cu materialele șifonate, deoarece are un jet de abur de 0-21g/min. Chiar dacă este recomandat în special pentru voiaj, este perfect pentru tine și în gospodărie, dacă ești o persoană care netezeste rufele doar la nevoie folosind un fier de calcat mai rar, deoarece ai preponderent textile neșifonabile.

Fierul de călcat Star-Light Ultra SIS-3036 este un produs foarte îndrăgit datorită raportului excelent calitate/preț. Cu 3000W putere și 352/min debit al jetului de abur, acest aparat dispune de funcție de oprire automată, funcție anti-calcar și anti-picurare și este prevăzut cu sistem de auto-curățare. Rezervorul de apă are o capacitate de 360ml și greutatea este de 1,3kg. Talpa ceramică garantează călcarea în siguranță a tuturor materialelor, chiar și a celor sensibile, ca mătasea sau poliesterul. Poate deveni ușor un fier de călcat vertical, oferindu-ți avantajul de a netezi hainele direct pe umeraș.

Fier de călcat Philips Azur GC4567/80. Este un produs de uz rezidențial cu sistem anti-picurare și autocurățare, pentru utilizare orizontală. Talpa din ceramică cu tehnologie SteamGlige Advanced permite o alunecare mai ușoară pe orice tip de țesătură. Puterea este de 2600W și asigură încălzirea rapidă, iar capacitatea recipientului de apă de 200ml. Cântărește 1,5kg și puterea aburului este de până la 50g/min, cu posibilitatea de a folosi un boost de abur de 250g/min, ceea ce ajută la netezirea rapidă a cutelor. Sistemul de eliberare rapidă a calcarului crește performanța aparatului pe termen lung și ăl face ideal mai ales pentru familii cu mai mulți membri.

Bineînțeles că numărul produselor de foarte bună calitate este mult mai mare și este important să știi exact ce anume ai nevoie, pentru a cumpăra produsul adecvat.