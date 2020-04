Primul se referă la miș-mașurile dintre proprietarii de presă, nu toți, ci doar de cei din categoria cîrnățari, și politicieni, nu toți, ci doar de cei din categoria infectați cu virusul electoral.

Interviul a marcat debutul Mădălinei Dobrovolschi la Realitatea Plus, fostă Mădălina Pușcalău de la la B1Tv, înainte de a fi fost propulsată la Cotroceni.

E limpede că Ludovic Orban, într-o cîrdășie notorie cu Patronul Postului, a venit la emisiune pentru a da un brînci proaspăt angajatei.

Al doilea aspect ține de politic.

La un moment dat, vorbind despre Criza de coronavirus, Ludovic Orban a început să se laude:

„Nu îmi place să vorbesc despre decese (…), dar în România sunt 52 de decese, în timp ce în Spania sunt 7.345 de decese, în Franţa sunt 3.024 de decese şi lista poate să continue. Aici nu e vorba de capacitate de diagnosticare, ci este vorba de măsurile ferme care au fost luate de Guvern şi de autorităţi imediat. Pot să vă dau un exemplu. Odată cu noul an chinezesc s-au întors din China peste 2.600 de persoane. România nu a avut nici măcar un singur caz din persoanele care s-au întors din China datorită măsurilor de protecţie pe care le-am luat. Noi am fost o ţară care a avut unul dintre factorii cei mai agravanţi pentru răspîndirea epidemiei, faptul că s-au întors în România din ţări care sunt afectate, cum e Italia, Spania, Germania, Franţa, peste 235.000 de români, dar şi aici am luat măsurile de carantină, de izolare la domiciliu. Măsurile astea au fost luate cînd alte ţări nici măcar nu discutau de ele”.

Scot din discuție mizeria morală a acestei declarații. Să te lauzi că ai mai puțin morți decît alte țări presupune, excepție făcînd posibilitatea de fi tras o dușcă înainte de emisiune, o crasă lipsă de bun simț. Și doar un mort dacă ar fi, un premier n-are dreptul să se laude că țara condusă de el are mai puțini decît alte țări.

Te-ar putea interesa și: