Cum să te pregătești pentru apocalipsa blackout. Ce nu trebuie să îți lipsească niciodată din casă

După scenariul anunțat despre o pană de curent generală în toată Europa, lumea a intrat în panică. Totul a pornit de la anunțul ministrului austriac al A părării, care a îndemnat oamenii să se pregătească pentru o situație de acest fel: un posibil blackout.

Pe site-ul oficial Crucea Roşie din România s-au publicat câteva măsuri de urgență pe care trebuie să le urmăm în cazul unei astfel de catastrofe cum ar fi apocalipsa blackout.

O pană majoră de curent s-ar produce în cazul unor situații excepționale, cum au fost inundațiile din această vară din vestul Europei. Atunci, mai multe orașe din Germania au rămas fără curent electric pentru că au fost inundate. Un alt scenariu luat în calcul de autoritățile de la Viena este un atac cibernetic de amploare asupra sistemului energetic. Există însă un sistem european de protecție a spațiului cibernetic. Directorul Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, a declarat că o astfel de situație poate fi evitată prin construirea unor noi capacități de producție, de tipul reactoarelor modulare de dimensiuni mici (SMR). O centrală cu această tehnologie nouă va fi construită în România, în baza unui parteneriat cu SUA.

Ce trebuie să conțină trusa personală pentru utilizare în caz de dezastru

Lanterna cu baterii de rezervă

Folositi lanterna pentru a va orienta atunci cand s-a intrerupt lumina. In caz de urgenta, nu folositi lumanari sau orice alta flacara deschisa ca sursa de lumina.

Aparat radio cu baterii

In situatii de urgenta, vestile cu privire la cursul evenimentelor circula cu rapiditate. Stirile de la radio va vor da informatii despre zonele cele mai afectate.

Atentie: improspatati bateriile/acumulatorii pentru a asigura functionarea aparatelor la nevoie.

Hrana

Este recomandat sa aveti suficiente alimente neperisabile cel putin pentru o zi (trei mese). Alegeti alimente care nu necesita pastrare in frigider, preparare sau gatire si pentru care sa nu aveti nevoie de apa.

Crucea Roşie din România mai sugerează:

În cazul situațiilor de urgenţă trebuie să ținem cont de alimentele care pot rezista mai mult timp şi nu necesită să fie ținute la rece:

conserve de carne, de fructe si de legume;

sucuri in recipiente de aluminiu;

alimente cu continut energetic ridicat (batoane energetice, ciocolata etc).

Apa

Este recomandat sa aveti cel putin trei litri si jumatate de apa la indemana de persoana sau chiar o cantitate mai mare, in cazul in care luati medicamente dupa care trebuie sa beti apa sau care provoaca sete. Pastrati apa in recipiente de plastic precum cele folosite pentru bauturile racoritoare. Evitati folosirea recipientelor care se pot descompune sau sparge, cum ar fi cutiile de carton pentru lapte sau recipientele de sticla. Este recomandat sa aveti depozitata apa imbuteliata, aflata in termen de garantie.

Medicamente

Includeti in trusa medicamentele uzuale pe care le luati fara reteta, inclusiv analgezice, medicamente pentru stomac etc. Daca folositi medicamente pentru boli cronice, care se elibereaza doar pe reteta, pastrati o rezerva pentru cel putin trei zile. Consultati-va cu medicul sau farmacistul pentru a afla care sunt conditiile in care trebuie pastrate aceste medicamente si stabiliti un loc fix de depozitare. Puteti realiza un astfel de stoc atat la domiciliu, cat si la locul de munca.

Trusa de prim ajutor

Este bine sa aveti in trusa urmatoarele materiale de baza:

bandaje adezive de marimi diferite;

fese sterile;

rola de tifon pentru fixare;

rola de leucoplast;

servetele de maini, impregnate cu germicid sau cu substanta pentru spalat pe maini fara apa, pe baza de alcool;

manusi medicale de protectie;

foarfece (mici, personale);

servetele de protectie pentru efectuarea respiratiei gura-la-gura (in lipsa, se pot folosi comprese sterile sau batiste curate);

alcool medicinal;

apa oxigenata.

Instrumente si alte obiecte

patura si/sau sac de dormit;

echipament impermeabil;

farfurii si pahare de unica folosire, tacamuri din plastic;

un dispozitiv de desfacut conserve (nu unul electric);

obiecte de igiena personala, inclusiv o periuta de dinti, pasta de dinti, pieptene, perie, sapun si obiecte de igiena feminina;

pungi de plastic si sfoara pentru legat;

includeti cel putin un schimb complet de haine si lenjerie de corp, inclusiv o bluza cu maneca lunga si pantaloni lungi, cat si ghete sau pantofi inchisi;

daca purtati ochelari, pastrati la locul de munca o pereche de rezerva, alaturi de celelalte obiecte de folosit in caz de dezastru;

bani, in numerar si carduri;

hartie, creion;

ace, ata;

harta a zonei;

fluier.

Alte sfaturi