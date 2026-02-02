Cum să te îmbraci când zbori cu avionul. Sfaturi utile de la soția unui pilot

Cum să te îmbraci când zbori cu avionul. Vestimentația aleasă pentru un zbor poate influența semnificativ nivelul de confort al pasagerilor, avertizează Laurie, creatoare de conținut online și soția unui pilot de avion pe canalul său de Youtube.

Cu o experiență de peste două decenii în domeniul călătoriilor, aceasta oferă frecvent sfaturi practice pe canalul său de YouTube, „Travel Tips by Laurie”, unde a atras recent atenția asupra unor alegeri vestimentare pe care le consideră nepotrivite pentru zboruri.

Primul avertisment vizează culoarea hainelor. Laurie recomandă evitarea pieselor vestimentare albe în timpul călătoriilor cu avionul, explicând că acestea se murdăresc extrem de ușor. Manipularea bagajelor din compartimentele de deasupra capului sau contactul cu suprafețele din aeroport pot lăsa pete greu de îndepărtat, mai ales în cazul pantalonilor sau blugilor deschiși la culoare.

Un alt set de recomandări este legat de funcționalitate și libertatea de mișcare. Potrivit lui Laurie, salopetele și ținutele complicate sunt o alegere neinspirată pentru zboruri, în special din cauza spațiului redus din cabinele avioanelor.

Utilizarea toaletei poate deveni dificilă și inconfortabilă atunci când hainele sunt greu de îmbrăcat sau ajustat, iar acest lucru poate transforma un detaliu vestimentar într-o sursă de stres.

De asemenea, hainele strâmte sau realizate din materiale rigide sunt descurajate. Laurie atrage atenția că blugii rigizi, pielea sau alte țesături dure pot afecta confortul pe durata zborului, mai ales în cazul călătoriilor lungi. Presiunea din cabină poate provoca balonare, iar îmbrăcămintea care nu permite flexibilitate accentuează senzația de disconfort.

În schimb, ea recomandă articole vestimentare lejere, confecționate din materiale elastice și respirabile, care să permită circulația normală a sângelui și o poziție relaxată pe scaun. Deși aceste ținute nu sunt întotdeauna cele mai elegante, Laurie subliniază că, într-un avion, prioritatea ar trebui să fie confortul, nu aparența.

Potrivit acesteia, hainele sport sau casual, ușor de purtat și adaptabile schimbărilor de temperatură din cabină, reprezintă cea mai practică alegere pentru pasagerii care doresc o experiență de zbor cât mai plăcută.