Cum să te îmbogățești pierzând alegerile. Lecțiile candidaților americani la președinția SUA

Dacă Chris Christie, fostul guvernator de New Jersey, îl va învinge pe Joe Biden în 2024, acest tricolor din Rio de Janeiro se angajează să poarte tricoul clubului Flamengo timp de o săptămân, scrie publicația braziliană Folha Online.

Pence și Christie au îngroşat, săptămâna aceasta, blocul de precandidați la președinție din partea celulei extremiste care încă răspunde la numele de Partidul Republican. Ambii urmează să piardă și să iasă victorioși financiar din campanie.

Christie a doborât un record de impopularitate când a părăsit, în 2018, guvernul statului separat de Manhattan de râul Hudson. L-a atacat pe Trump, dar curând a început să-i lingă cizmele. A cerut un minister, a fost respins, a condus echipa de tranziție, din care a fost, de asemenea, defenestrat. Dar umilirea nu a fost suficientă. În 2020, aproape că a murit de COVID, contractat în timp ce îl antrena pe Donald Trump pentru dezbaterea cu Joe Biden.

Relația dintre Mike Pence și Donald Trump

Mike Pence, care a guvernat statul Indiana, se afla la 12 metri de gloata care îi cerea literalmente gâtul în timpul invaziei Capitoliului din 6 ianuarie 2021. De atunci, abia dacă l-a denunțat pe fostul șef care a continuat să-l învinuiască pentru că nu a furat alegerile în ziua aceea. El l-a criticat pe Trump mai explicit doar când și-a anunțat pre-candidatura, miercuri (7 iunie).

Cei doi foști guvernatori au în comun mai multe decât o rată mare de respingere în rândul alegătorilor republicani. Ambii au depins de salariul de funcționar public. Pence a părăsit vicepreședinția pentru a locui la prieteni, până când legăturile sale politice au fost suficiente pentru a avea un venit cu care să cumpere un conac în Indiana.

Legile privind finanțarea campaniei din SUA, relaxate printr-o decizie a Curții Supreme în 2010, fac din candidaturile politice o garanție a îmbogățirii personale, fără a comite neapărat infracțiuni.

Cu ajutorul contabilității creatoare și a unei agenții federale golite de conţinut pentru a monitoriza manevrele electorale, orice ghinionist poate fi avantajat de campanii care ar face-o să roşească pe Wal do Açaí (persoană implicată într-o schemă de corupţie în care apare şi numele fostului preşedinte Jair Bolsonaro; n. trad.) și atâtea alte personaje din cazurile de rachadinha (deturnarea parţială a salariilor consilierilor de către politicieni printr-un acord prestabilit; n. trad.) din guvernarea Bolsonaro.

„Poate s-a dus prea înfometat la borcan”

Unul care știa asta, dar poate că s-a dus prea înfometat la borcan, este deputatul fiu de brazilieni George Santos. El se află sub acuzare federală pentru că a folosit donații din campanie pentru a cumpăra haine de marcă și pentru a plăti facturi personale – fapt pe care îl neagă – când, spre surprinderea tuturor, a fost ales în Congres în 2022. Santos a strâns aproximativ 3 milioane de dolari de la donatori, o sumă destul de mare pentru un ghinionist din districtul lui. Dar nu este o excepție.

Tina Forte, o trumpistă obscură care se afla în vecinătatea Capitoliului în timpul invaziei, a candidat pentru funcţia de deputat, în 2022, împotriva imbatabilei locomotive Alexandria Ocasio-Cortez. În mod miraculos, Forte a strâns și a reușit să cheltuiască peste 1,4 milioane de dolari într-o campanie născută moartă, dar profitabilă pentru furnizorii de servicii electorale precum tipografiile.

Punerea sub acuzare a lui George Santos servește și ca o diversiune convenabilă. Republicanii de la New York au încasat profit din donațiile din campania sa. Banii care se revarsă în comitetele de acțiune politică cunoscute sub numele drept „super PAC” apropie finanțarea unor campanii de crima organizată.

Nici Pence, nici Christie nu vor sta la celebrul Resolute Desk, masa de lucru din Biroul Oval de la Casa Albă în ianuarie 2025. Dar şezuturile unor politicieni impopulari și cinici ca ei vor ateriza pe locuri mai confortabile, datorită marii afaceri de a candida la alegeri în SUA. (Articol de Lucia Guimaraes. Traducerea: Iulia Baran/Rador).