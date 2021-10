Cum să tai ceapa fără să plângi. Trucul cu un băț de chibrit chiar funcționează!

Există însă mai multe metode prin care puteți scăpa de acestă parte neplăcută a gătitului.

De ce plângem când tăiem ceapa

Ceapa conține sulfoxizi aminoacizi, iar aceștia formează acizii sulfenici în celulele componente ale cepei. Enzimele și acizii sulfenici sunt păstrați în celule separate, însă atunci când tăiem ceapa, aceasta eliberează o enzimă numită alinază.

Concret, enzima este asociată cu un compus al sulfului care suferă modificări sub acțiunea ei și se transformă într-un compus volatil. Acel compus irită mucoasa atunci când atinge corneea, iar creierul primește un mesaj că în ochi a ajuns un gaz iritant.

Metode simple ca să scapi de lacrimi

O variantă este să îngheti ceapa înainte să o tai. Ceapa conține multă apă, iar dacă aceasta va sta la congelator 15 minute, vei scapa de problemele cauzate de alinaza. Dezavantajul este va fi mai greu de taiat.

O ală metodă este să ții un băț de chibrit în gură când tai ceapa. Nu e glumă. Fosforul de pe vârful bațului de chibrit va absorbi substantele iritante inainte ca acestea sa irite mucoasa ochiului. La fel poți folosi și o felie de pâine. Aceata va absorbi substanțele iritante

Daca tai o lămâie, iar apoi tai ceapa, ochii nu vor mai lăcrima. Explicația este că acidul citric anihilează substanțele sulfuroase, asa ca nu vei mai „plange”. Dezavantajul este ca va trebui sa ungi in mod constant cutitul cu zeama de lamaie.

Un cutit foarte ascutit te poate salva de probleme. De ce? Pentru ca lama acestuia deterioreaza mai putine celule, iar asta inseamna ca in aer vor ajunge mai putine enzime sau cantitati foarte mici.

O alta solutie poate fi taierea cepei sub apa. Daca nu ai la indemana nicio solutie de mai sus, atunci aceasta te poate salva rapid. Substantele iritante nu ajung in aer, insa partea proasta este ca te poti taia sub apa, scrie siteul cumsa.ro