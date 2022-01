Cum să petreci o vacanță de neuitat fără să te infectezi. Călătorie prin patru state bântuite de Omicron

Jurnal de călătorie sub amenințarea Omicron. Deși în Europa noua variantă se răspândește cu o rapiditate extremă, o româncă spune că a reușit să călătorească fără a se infecta cu SARS-CoV-2, timp de două săptămâni.

Cele mai importante măsuri care trebuie respectate pentru o vacanță de neuitat și totodată sigură din punct de vedere epidemiologic sunt cele cunoscute de toți: purtarea măștii, testarea împotriva COVID-19, vaccinarea cu trei doze.

Mărturia unei românce care a călătorit în 4 state amenințate de Omicron

„Sănătoși, după 2 săptămâni de vacanță, în 4 țări unde bântuie Omicron

Germania

Test la intrarea în casa cumnatului, eram mulți și a fost bine așa!

Elveția

Test la intrarea în țară, neverificat la vamă, dar de folos, pentru că ne-am dorit să nu expunem prietenii care ne-au găzduit.

Italia

Am mers în spațiu deschis, la târgul de Crăciun din Como, masca era obligatorie și la exterior. Toată lumea o purta. Fiu-meu a sosit cu avionul, cu test antigen negativ, iar în seara sosirii băieții au și mâncat la un renumit restaurant japonez, unde li s-au scanat certificatele verzi.

Austria

Puteai cumpăra skipass doar cu certificat verde, autentificat de actul de identitate, ceea ce-ți dădea un oarecare sentiment de siguranță. Masca era obligatorie în spațiile închise. În fiecare zi ne-am expus: schiorii au luat prânzul prin restaurantele de pe munte, neschiorii prin cafenele ziua și restaurante seara. Se cerea certificatul verde, dar în nicio locație nu se verifica și buletinul. La cazare am fost doar întrebați.

Țările astea dezvoltate și-au educat oamenii, iar cetățenii par să respecte măsurile impuse, chiar dacă am întâlnit și situații unde au existat scăpări de verificare a documentelor.

„Dacă ești responsabil, poți trece pe lângă virus fără să te infectezi”

Ce vreau să spun

Dacă ești responsabil, atent la sănătatea ta și a celor din jur, poți trece pe lângă virus fără să te infectezi. Exact așa cum am reușit și la Untold. Doamne ajută, până acum, ne-a ieșit!

Ce am făcut

Suntem vaccinați cu 3 doze.

Purtăm măști FFP2 în spații închise.

Mâncăm în spații deschise. Doar în această vacanță am făcut rabat de la propria regulă. În cafenelele, restaurantele unde am mâncat, am avut grijă să păstrăm distanța față de necunoscuți (s-a putut, mesele erau bine distanțate).

Ne-am vizitat părinții și la plecare și la sosire, iar faptul că ei sunt bine ne-a permis să savurăm zilele de vacanță.

MULȚUMIM, dragii noștri, pentru cum aveți grijă de voi și de noi.

SĂNĂTATE ȘI SUCCES ÎN NOUL AN, prieteni reali și virtuali!”, a transmis pe pagina sa de socializare Nadina Nedelea.