Cum să păstrăm scânteia vie în relațiile de lungă durată. Sfaturile unui psihoterapeut

În primele etape ale unei relații, pasiunea și entuziasmul apar adesea fără efort. Pe măsură ce trece timpul iar relația se maturizează, menținerea acelei scântei poate deveni o provocare. Acumularea rutinei, stresului cotidian, grijilor și responsabilităților poate umbri romantismul. Bianca Șerban, psiholog și psihoterapeut de cuplu, ne-a povestit despre ceea ce face ca o relație să fie puternică și să supraviețuiască testului timpului.

Stresul și presiunile externe au un impact major în relația de cuplu. „Cuplul e un organism viu care nu plutește în neant. El există într-un context, dincolo de viața individuală a partenerilor, cum ar fi contextul economic, politic, cultural. Cred că un cuplu care are prietenia ca temelie a relației, care știe să se certe și care știe să repare rupturi are relației poate naviga cu mai mult succes perturbațiile externe care îl impactează”, a explicat Bianca Șerban.

Lupta pentru putere

Atracția marchează începutul relației. Este perioada în care ne îndrăgostim și ne descoperim unul pe celălalt. După această etapă, începe ceea ce Bianca Șerban a numit „lupta pentru putere”. „Toate cuplurile trec prin această etapă. Atunci când începem să vedem și minusurile partenerului și fluturașii se mai potolesc, e semnul că am intrat în lupta pentru putere. Aici vedem certurile, despărțirile, divorțul.

Un element cheie pentru a putea trece de etapa aceasta și a ajunge la parteneriatul conștient, este să știm să ne certăm eficient. Asta înseamnă să putem discuta echilibrat. Să găsim soluții la problemele cuplului în loc să atacăm, să evităm sau să ținem în noi. Un alt element cheie este să reușim să ne reconectăm. După perioade de deconectare sau după o ceartă, să putem repara”, a explicat psihoterapeutul.

Bianca Șerban a punctat faptul că certurile și perioadele de deconectare sunt absolut normale și apar în toate cuplurile. „Relațiile au și ele anotimpuri. Sunt anotimpuri relaționale pline de conectare, atracție. Spre exemplu, la începutul relației, în concedii, după ce cuplul se obișnuiește cu copiii mici dacă au, după ce mai schimbă peisajul. Însă sunt și anotimpuri mai reci. Acestea se instalează atunci când există anumite greutăți în viața unuia dintre parteneri, cum ar fi doliul, pierderea jobului, venirea copiilor mici pe lume. În aceste perioade, prietenia deja formată ține cuplul împreună”, a spus ea.

Prietenia, piatra de temelie a relației

Psihoterapeutul a subliniat importanța prietenei într-o relație amoroasă, numind-o „piatra de temelie a relației”. Deoarece orice cuplu trece prin perioade dificile, nu ne putem baza pe pasiune și atracție să ne țină împreună. „Când ne uităm la cuplurile care ajung la a treia etapă, parteneriatul conștient, este imposibil să ajungi și să menții un astfel de parteneriat fără prietenie”, a explicat Bianca Șerban.

De asemenea, neînțelegerile sunt inevitabile într-o relație. „Nu cred că neînțelegerile pot fi evitate. Problema apare când neînțelegerile sunt la ordinea zilei sau sunt foarte intense și corozive relației. Un mod de a comunica este de a identifica ce anume din ceea ce simt eu într-o ceartă repetitivă seamănă cu ceva ce eu simțeam când eram copil. Când reușesc să identific acea poveste de când eram copil și să o spun partenerului, lui sau ei îi va fi mult mai ușor să aibă empatie față de situația mea. Suntem programați să fim mai empatici față de copii”, a spus psihoterapeutul.

Recunoștința și barometrul

Practicarea recunoștinței este una dintre cele mai benefice practici în relațiile de cuplu. Din când în când, este nevoie să ne forțăm să vedem și părțile bune ale unei situații. „Studiile despre recunoștință arată că, atunci când depunem un efort să găsim aspecte pentru care suntem recunoscători, atenția noastră se focusează și pe pozitiv, nu doar pe negativ. Acest lucru ne dă o perspectivă mai echilibrată, nu total sumbră. În plus, aprecierile aduse partenerului cresc siguranța pe care acesta o percepe în raport cu relația. Siguranța în relație e un element crucial, fiindcă doar atunci când nu ne simțim în siguranță în cuplul nostru apar acele comportamente corozive”, a punctat Bianca Șerban.

De asemenea, pentru ca o relație să fie sănătoasă și să înflorească pe termen lung, este important să acordăm atenție atât cuplului, cât și intereselor personale. Este bine și chiar recomandat să avem fiecare anumite activități, hobby-uri sau pasiuni ale noastre. Cheia este să știm cum să menținem un echilibru între interesele personale și relația de cuplu.

„Fiecare avem 24 de ore într-o zi. Îmi este foarte greu să cred că nu există 15 minute pentru a povesti cu partenerul de cum ne-a fost ziua, în contextul în care relația respectivă e prioritară pentru mine. Cu siguranță, sunt zile în care balanța merge într-o parte sau în alta, însă ce e important e, când tragem linie, balansul să fie ok. Partenerii nostri și noi avem un «barometru» care ne va da de știre când am investit prea mult în interesele personale și am neglijat prea mult relația”, a explicat Bianca Șerban.

Sfaturile psihoterapeutului

Bianca Șerban a oferit și două sfaturi prețioase pentru cei care își doresc să mențină scânteia vie în relația lor. „Primul sfat ar fi să îmbrățișeze ideea că problemele de intimitate sunt cele mai des întâlnite în relațiile de cuplu. David Schnarch, un psiholog și medic care și-a dedicat viața lucrului cu cuplurile, spune că problemele de intimitate în cuplu sunt atât de comune încât el nu le mai numește probleme. Felul în care el vede acest «hop» al relației este mai degrabă ca o avansare a relației la următorul nivel.

Pentru a gestiona «problemele» de intimitate, partenerii trebuie să dezvolte tot felul de abilități: de a se certa constructiv, de a se reconecta, de autocunoaștere, de autoliniștire, de stimă de sine și multe altele. Practic, el ne încurajează să vedem «problemele» de intimitate ca pe niște oportunități de a trece la următorul nivel de abilități. Al doilea sfat este să mențină o perspectivă echilibrată legată de ce înseamnă o intimitate sănătoasă într-o relație.

În jurul nostru sigur auzim de obicei părțile bune, perfecte. Chiar și prietenii ne pot povesti distorsionat despre experiențele din relațiile lor. E normal să avem anotimpuri ale relației. Anotimpurile există peste tot în natură, flux/reflux, zi/noapte, vară/iarnă. Este normal ca și relația noastră să oscileze. Cel mai bun barometru este ceea ce simt eu și ce simte partenerul sau partenera despre relație”, a încheiat Bianca Șerban.