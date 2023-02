Cum să nu mai apari pe Internet. Metoda prin care poți șterge toate informațiile despre tine

Dacă vrem să nu mai apară informații despre noi pe Internet trebuie să evităm site-urile care colectează date personale. Datele, mai exact numele unei persoane, ziua de naştere, reţelele de socializare folosite sau adresa acesteia, pot fi furate foarte ușor, dar specialiștii în tehnologie au dezvăluit câteva modalități prin care să evităm această problemă.

„Când vorbim despre problema furtului de identitate putem să ne imaginăm situaţia ca un mozaic. Cu cât ai mai multe bucăţi, cu atât mai fidela şi clară va fi imaginea, deci cu cât ai mai multe informaţii personale ale unui utilizator, cu atât mai mult furtul de identitate şi impersonarea va avea mai mult succes şi credibilitate”, a declarat Adam K. Levin, avocat şi specialist în securitate cibernetică.

Internauții își pot șterge datele de pe Internet cu ajutorul platformelor Spokep, MyLife.com sau Radaris. Și Google a lansat recent un nou instrument intitulat „Results about you” care permite consumatorilor să solicite eliminarea rezultatelor căutărilor care conţin numărul de telefon personal, adresa de domiciliu sau adresa de e-mail.

Cum poți șterge informațiile personale de pe Internet

Internauții îi pot ruga pe specialiștii de la Google să elimine anumite linkuri către alte informaţii găsite într-o căutare Google. Informaţiile personale „care creează riscuri semnificative de furt de identitate, fraudă financiară sau alte prejudicii specifice” pot să fie șterse foarte ușor, a mai spus Google.

Pentru asta, internauții trebuie să plătească între 7 şi 25 de dolari pe lună, în funcţie de furnizor şi dacă este vorba de un abonament individual sau de familie. Platforma DeleteMe cere 129 de dolari pe an pentru o persoană. Kanary oferă o versiune gratuită a serviciului său şi o versiune cu plată care costă 105 dolari pe an pentru o persoană şi 150 de dolari pentru un abonament de familie, care acoperă trei persoane. OneRep oferă o subscripţie de 99,96 de dolari pe an pentru un utilizator şi 180 de dolari pe an pentru şase persoane, potrivit businessmagazin.