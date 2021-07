Dacă vorbiți cu un sportiv care își spală singur rufele sau cu cineva care spală rufele în casa în care locuiește un atlet, cu siguranță vor indica cât de dificil este acest lucru. Cu siguranță, hainele de antrenament sunt foarte ușor impregnate cu miros urât și este greu să scapi de acesta.

Există o regulă de aur pentru a rezolva situația: trebuie să acționăm păstrând zone curate și zone murdare, zone libere și zone nu atât de libere de contaminare. Da, sună exagerat, dar începe să vorbești despre șosete cu cineva care spală rufele acasă la un adolescent care practică triatlonul.

Dincolo de glume, cea mai bună opțiune pentru a vă spăla hainele de antrenament și a îndepărta mirosul urât este să le spălați separat de restul hainelor. Astfel, putem trata acele articole de îmbrăcăminte așa cum merită, fără riscul de a deteriora oricare altul care nu are nevoie de același tratament.

Mașini de spălat – descoperă noutățile

Pe de altă parte, problema nu este că transpirația ta este prea puternică. Îmbrăcămintea sport este special concepută pentru a absorbi transpirația. Îmbrăcămintea tehnică rămâne uscată și nu se deformează. Sunt articole de îmbrăcăminte respirabile, cu uscare rapidă a căror compoziție este în mare parte din poliester. În schimbul a toate acestea, va trebui să acordați puțină atenție atunci când le spălați.

Tipuri de îmbrăcăminte tehnică pentru antrenament

Există diferite tipuri de îmbrăcăminte sportivă tehnică, deși în ceea ce privește spălarea sunt similare. Potrivit SprinterSports, aceste trei sunt principalele:

Dri-FIT, un termen creat de Nike

Piese de îmbrăcăminte compozite și concepute în așa fel încât să vă aducă prospețime și confort în timpul exercițiului fizic. Este o țesătură din microfibre de poliester care resping transpirația spre suprafață. Există o variantă a acestei tehnologii, UV, care oferă și protecție împotriva razelor ultraviolete.

Cool Clima, creat de Adidas

Este un sistem similar cu cel al Nike, dar cu un nume diferit. Materialul este 100% poliester și este confecționat din țesătură tehnică Quick Dry. De asemenea, se remarcă prin faptul că este foarte ușor: cântărește doar aproximativ 150 de grame.

Quick Dry

Țesătura tehnică Quick Dry ajută transpirația să ajungă la suprafața piesei de îmbrăcăminte datorită microporilor săi, care împiedică acumularea transpirației și îi permite evaporarea. Majoritatea țesăturilor cu uscare rapidă sunt realizate din nailon, poliester sau lână merinos.

Mașina de spălat – idei

Uscarea rapidă are termen de valabilitate

Cu toate acestea, nu toți poliesterii și nailonul se usucă rapid, dar pentru aceasta necesită un tratament chimic. Deoarece acest proces nu este vizibil și nu lasă nicio urmă, mulți furnizori înșeală cumpărătorii pentru a economisi costuri. Acest lucru este foarte dăunător pentru performanța îmbrăcămintei. O modalitate foarte ușoară de verificare este de a pune o picătură de apă pe țesătură: dacă are proprietăți de uscare rapidă, se va absorbi instantaneu în 2 secunde.

Un alt lucru important de știut este că finisajul cu uscare rapidă are o durată limitată de spălare, adică cu fiecare spălare tratamentul își pierde eficacitatea. Producătorii de îmbrăcăminte sport trebuie să-și educe clienții să își înlocuiască îmbrăcămintea sport de 2-3 ori pe an, în funcție de utilizarea lor, deoarece performanța se va deteriora după o utilizare prelungită. Deși aspectul piesei de îmbrăcăminte nu se modifică, proprietatea pentru care este achiziționată nu are niciun folos după o utilizare prelungită.

Cum se spală hainele de antrenament

Hainele care au aceste tehnologii de uscare rapidă trebuie să aibă tratament specific. Recomandările de spălare pentru îmbrăcămintea sport sunt următoarele:

Trucuri înainte de spălare

– Dacă nu intenționați să spălați rufele imediat, atârnați hainele transpirate, astfel încât să poată respira aerul proaspăt. Dacă le puneți în coșul de rufe, acesta va fi un teren de reproducere pentru bacterii și toate acele mirosuri neplăcute vor rămâne chiar acolo unde le-ați lăsat.

Mașina de spălat – oferte

– Nu poți să le atârni la aer înainte să le speli? Atunci, fă acest lucru care va părea o nebunie până în ziua în care îl încerci – este o nebunie, dar funcționează – pune îmbrăcămintea sport într-o pungă de plastic și depoziteaz-o în congelator până când poți spăla. Aerul rece împiedică dezvoltarea bacteriilor și elimină mirosul până când vei putea spăla rufele.