Cum s-a ruinat unul dintre cei mai talentați fotbaliști români. A pierdut o avere din cauza jocurilor de noroc și a femeilor

Sabin Ilie (47 de ani) a fost considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști români, dar și un om cu o viață dezordonată. El s-a iubit cu multe femei celebre și a fost implicat în scandaluri amoroase. Cea mai mare problemă a lui a fost dependența de jocuri de noroc, care l-a făcut să piardă și o sumă uriașă de bani.

Sabin Ilie nu a avut succes doar pe plan profesional, ci și amoros. El avut relații cu Leta Ilie și Magda Miu, cu care are și copii. Cu toate astea, cele două căsnicii s-au destrămat, iar fostul fotbalist a rămas singur.

Sportivul a avut și un mare viciu, jocurile de noroc. Sabin Ilie juca poker pe sume mari de bani și a pierdut 600.000 de euro în doar două luni. După ce a rămas fără bani, el a încercat să scape de această dependență.

„Lumea spunea că joc la păcănele, la cazinou. Nu știu câtă lume m-a văzut pe mine la păcănele. Eu jucam poker. Am avut o perioadă, după ce am divorțat, în care am pierdut salariul pe un an în China. E vorba despre 600.000 de dolari. I-am pierdut în două luni și jumătate. Nu am nicio scuză. Am greșit… Eram copil. După aceea am zis stop. Nu am mai intrat niciodată într-un cazinou”, a declarat Sabin Ilie pentru Fanatik.ro.

Sabin Ilie, un soț infidel

Sabin Ilie a mai avut o mare problemă, infidelitatea. Leta Ilie, prima lui soție, a povestit că l-a prins cu amanta la hotel și că era înconjurat de o mulțime de admiratoare.

„Nu am avut probleme cu soții sau iubite, doar cu admiratoare care veneau cu tricouri brodate pentru Sabin. Găseam cutiuțe cu medalioane de aur. Eu eram geloasă tare. Le mai alergam. L-am prins o dată la hotel. Am vrut să îi fac o surpriză plăcută, m-am aranjat, mi-am pus o fustiță scurtă, dar a fost una nereușită pentru el și pentru mine. L-a salvat Adrian atunci. Au făcut schimb de apartamente și Adrian s-a speriat când m-a văzut. Sabin era cu o domnișoară în altă parte. A ieșit Sabin, a ieșit și aia și am dus-o cinci metri de păr până la scări”, a declarat Leta.