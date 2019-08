Acest lucru este confirmat si de faptul ca majoritatea tarilor, inclusiv Uniunea Europeana au in discutii taxe suplimentare pe produsele care contin zahar. Taxele pe produsele care contin zahar sau introdus sau se vor introduce din 2 motive majore. Primul este cresterea cheltuielilor de sanatate pentru bolnavi si bolile aparute in urma consumului excesiv de zahar. Al doilea motiv este constientizarea oamenilor ca aceste produse sunt nocive si trebuie consumate cu moderatie..

Exact cum consumul excesiv de alcool si de tutun dauneaza sanatatii si cel de zahar in exces este foarte periculos. Deobicei acest zahar nu este singurul ingredient nociv din alimente si bauturi, el este asociat si cu alti carbohidrati simpli cum ar fi fainoasele albe si procesate, cu conservanti, coloranti si alte substante care ne suprasolicita sistemul digestiv.

In timp poate aparea rezistenta la insulina, utilizarea defectuoasa a insulinei, instalarea diabetului zaharat de tip 2.

Din pacate majoritatea cazurilor de diabet zaharat sunt diagnosticate intamplator, cand pacientul are deja o alta afectiune si ajunge la un control medical pentru o alta afectiune. Se presupune ca cazurile de diabet sau prediabet sunt mult mai multe dar acestea nu se pot contoriza pentru ca, cel putin in Romania multe persoane nu merg regulat la medic sau nu isi fac analizele periodice. Ele ignora simptomele unei glicemii crescute sau oscilante pana se instaleaza o alta afectiune care ii face sa ajunga la un control sau chiar la un spital de urgenta.

Trebuie in primul rand sa avem noi insine grija de sanatatea noastra, de corpul nostru. Lucruri simple care le putem face oricare dintre noi : sa mancam mai sanatos, sa pastram un echilbru alimentar. Sa consumam alimente sanatoase si naturale preponderent. Asta nu inseamna neaparat sa nu iti face poftele si placerile gustative deloc. Dar sa iti faci poftele cu masura, nu de 3 ori pe zi, nu in cantitati foarte mari si nu zilnic. Asta inseamna deja exagerare nu placere.Un alt element pentru a evita bolile asociate de o glicemie crescuta ar fi miscarea. Faceti miscare cat mai multa si in fiecare zi. Am intalnit deseori ca si scuza timpul. Puneti in balanta timpul alocat pentru miscare zilnic cu cazul in care sunteti deja bolnav si nu mai puteti face tot ce faceati inainte chiar ve-ti avea nevoie de ajutor din partea celor din jurul dumneavoastra pentru anumite activitati. Asa ca puteti apela la mici trucuri care sa nu va rapeasca asa de mult timp si sa faceti miscare. Nu aveti timp sa faceti deodata 30 minute de miscare zilnic, faceti 2, 3 sedinte pe zi mai scurte. Urcati scarile pe jos in favoarea liftului. Daca stati la etajul 10 nu va inventati scuza ca e prea mult, urcati primele sau ultimele 3 etaje pe jos apoi luati liftul. Parcati masina la o distanta mai mare de locul unde aveti treaba si mergeti o distanta aleasa de voi pe jos. Iesiti cu cei dragi la plimbari, practicati sporturi relaxante si distractive de cate ori aveti ocazia.

Stresul, supararile si frustrarile pot sa ne dezechilibreze emotional, factorul psihic este si el important in instalarea bolilor. Zambiti in fiecare zi, atitudinea cu care infruntati ziua depinde si de dumneavoastra, Este uman sa iti doresti totdeauna mai mult, nu uitati totusi sa fiti recunoscatori pentru ce aveti deja.

Preventia este mama intelepciunii – incercati sa va echilibrati glicemia inainte de a se instala diabetul si bolile asociate.

Principalele simptome ale unei glicemii ridicate sunt : polifagia – foamea exagerata,polidipsia – setea excesiva si poliuria – urinarea frecventa. Alte simptome care va pot alarma sunt vedere incetosata, amorteala membelor, vindecarea greoaie a ranilor si infectiile micotice – cel mai frecvent apare ciuperca unghiilor.

Insuveg Forte este un remediu natural care actioneaza holistic asupra intregului organism. Ne ajuta sa ne armonizam fizicul si mentalul in cazul in care avem glicemia ridicata sau oscilanta. Nu asteptati sa apara bolile asociate, reglati-va glicemia si functionarea organelor si a insulinei.

Insuveg Forte contine:

Momordica charantia care creste utilizarea glucozei, reduce cantitatea de glucoza prin inhibarea gluconeogenezei. Protejeaza si stimuleaza formarea celulelor beta din pancreas.

Charantina administrata oral este mai activa decat tolbutamida sintetica.

Gymnema sylvestris numele ei tradus insemnand Distrugatorul de zahar

Frunze si fructe de Vaccinium myrtillus

Actiunea antidiabetica a frunzelor se bazeaza pe derivatii flavonici care, asociati cu antocianii din fructe, favorizeaza vascularizarea pancreasului, previn angiopatia diabetic prin mentinerea elasticitatii capilarelor de sange. Fructele previn si retinopatia diabetica care, mai devreme sau mai tarziu este o boala asociata cu glicemia ridicata pe termen lung.

Caroten din morcovi

Morcovul este foarte bogat in beta- si alfa-caroten. Carotenoidele din morcovi se transforma in ficat in vitamina A. Intra si in constitutia pigmetilor fotosensibili din retina.

Curcuma longa sau Turmeric

In urma cercetarilor recente, s-a dovedit a avea o puternica actiune de scadere a glucozei din sange pe langa binecunoscutele sale proprietati antiinflamatoare si antioxidante.

Deoarece multi diabetici sunt obsedati de boala si apar ca si consecinte schimbari bruste de stari emotionale in formula s-a adaugat si un sedativ vegetal, Passiflora incarnata (Floarea Pasiunii).

Picolinatul de crom regleaza glicemia oscilanta.

Piperina: activeaza uleiurile – curcuminoidele – din pulberea de Curcuma longa si creste rata de absorbtie a produsului in organism.

Produsul foarte util si preventiv, poate fi consumat si de persoanele care sunt vegane sau vegetariene deoarece capsula este vegetala si se dizolva usor si rapid in organism.

Detalii despre Insuveg Forte pe www.medicinas.ro sau la tel. 0723.269.701

