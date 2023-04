Sursa foto: Neversea / Facebook

Cum poți fi voluntar la Nerversea și beneficiile oferite de organizatorii festivalului

Festivalul Neversea este organizat an de an pe malul Mării Negre și se întinde pe o perioadă de patru zile. În acest an, el se va desfășura de pe 6 iulie până pe 9 iulie. Tinerii pasionați de muzică pot face voluntariat în cadrul evenimentului și se pot bucura în același timp de unele beneficii oferite de organizatori.