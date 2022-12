Cum poți fi depistat dacă plătești prețul plafonat pentru mai multe locuințe

Legea arată însă că plafoanele „mici” se plătesc pentru un singur loc de consum. Astfel, dacă o persoană are două sau mai multe locuințe, în afară de cea pe care o declară și unde va plăti unul dintre plafoanele mici, pentru celelalte va plăti 1,3 lei/kWh. Această măsură se bazează pe o declarație pe proprie răspundere și pe o cerere adresată furnizorului.

Dacă o persoană are, de exemplu, un apartament în București și o casă în Brașov (deci în două zone de rețea diferite) și furnizori diferiți, ar putea fi tentată să nu depună nimic, pur și simplu pentru că furnizorii sunt nu au legătură unul cu celalalt. Pentru o perioadă de timp, acest sistem poate fi păcălit, dar nu poate dura mult.

Într-o declarație de astăzi, vicepreședintele ANRE, Zoltan Nagy Bege, a declarat că pot apărea într-adevăr situații în care un client are mai multe locuri de consum și pentru fiecare loc de consum contractul este încheiat cu un furnizor diferit. „Desigur, furnizorul nu are cum să știe că clientul are și alte locuri de consum, pentru că în sistemul său vede un singur client și un singur loc de consum”, a recunoscut el.

În acest scop, ANRE a creat un instrument cu o misiunne complet diferită, care poate fi folosit acum ca „poliție a facturilor”. Este vorba despre POSF, platforma online pentru schimbarea furnizorului în 24 de ore, care conține toate datele despre locurile de consum din România, potrivit Economica.net

Care sunt clienţii casnici obligați să depună declarația pe propria răspundere pentru preţ plafonat

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) precizează: Clientul casnic, cu un singur loc de consum, beneficiază automat de preţul plafonat la care se încadrează conform consumului lunar, în timp ce acelaşi tip de client care are atât adresă de reşedinţă, cât şi adresă de domiciliu, poate beneficia de preţul plafonat, la una dintre cele două adrese, pe baza unei declaraţii depuse la furnizorul de energie electrică.

Clientul final casnic cu un singur loc de consum beneficiază automat de preţ plafonat

În cazul clienţilor finali casnici, preţul final plafonat se aplică doar la locurile de consum de domiciliu/reşedinţă, astfel:

– clientul final casnic cu un singur loc de consum, beneficiază automat de preţul plafonat la care se încadrează conform consumului lunar,

– clientul final casnic care are atât adresă de reşedinţă, cât şi adresă de domiciliu, poate beneficia de preţul plafonat la care se încadrează conform consumului lunar, fie la adresa de domiciliu, fie la adresa de reşedinţă, pe baza unei declaraţii depuse la furnizorul de energie electrică, privind faptul că nu beneficiază de preţ plafonat pentru un alt loc de consum”, informează ANRE.

Autoritatea susţine, totodată, că, având în vedere noile categorii de clienţi finali introduse care pot beneficia de preţul plafonat în urma depunerii unei cereri şi declaraţii la furnizorul de energie electrică, şi pentru a uşura procedura, a elaborat un model de Cerere şi un model de Declaraţie pe proprie răspundere pentru a fi folosite în relaţia cu furnizorul.