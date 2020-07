Finanțat de Institutul Național al SUA pentru Abuzul de Alcool și Alcoolism (INAAA), proiectul a fost lansat pentru a investiga efectele reglementărilor de pe piața alcoolului implementate în cele trei state baltice: Lituania, Letonia și Estonia. Cercetarea, susținută de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), ar putea ajuta, în cele din urmă, întreaga Europă.

Regiunea europeană a OMS are cel mai ridicat nivel de consum de alcool din lume, consumându-se aproape 10 litri de alcool pur pe cap de locuitor în fiecare an. De asemenea, Europa are cel mai mare procent de afecțiuni în urma consumului de alcool și cea mai mică pondere de persoane care se abțin de la alcool.

Începând cu 2016, 10% din numărul total de decese care au avut loc în regiune au fost atribuite alcoolului. În același an, s-a descoperit că statele baltice au unele dintre cele mai mari procente de consum de băuturi alcoolice din lume. Nivelul mediu de consum de alcool pur pe cap de locuitor a totalizat 15 litri în Lituania, 12,9 litri în Letonia și 11,6 litri în Estonia. Atunci când au fost luați în considerare doar băutorii actuali (cei care au consumat alcool în ultimele 12 luni), numărul a fost și mai mare: 18,9 litri în Lituania, 17,2 în Letonia și 15,9 litri în Estonia.

INAAA a acordat o subvenție de aproape două milioane de dolari pentru proiectul de cercetare susținut de OMS pentru a colecta statisticile privind alcoolul și sănătatea și pentru a compara tendințele acestora pe baza practicilor de control al alcoolului implementate în statele baltice în ultimul deceniu. Atenția va fi concentrată pe politicile lituaniene din 2016 până în 2018 – acestea includ schimbări importante ale consumului de alcool și implementarea politicilor eficiente în privința alcoolului în țară.

Experiența Lituaniei este focusul cercetării pentru un motiv specific. Acțiunile sale de control al consumului de alcool pot fi denumite un „experiment natural” având o varietate largă de măsuri implementate într-o perioadă scurtă de timp.

În 2008-2009, Lituania a introdus o serie de politici de bune practici ale OMS – intervenții rentabile pentru a reduce consumul de alcool și daunele asociate. Intervențiile au constat în creșterea prețului băuturilor alcoolice, reducerea disponibilității acestora (cum ar fi limitarea perioadelor în care acestea pot fi achiziționate) și limitarea publicității la alcool.

A două revizuire a politicilor de control al alcoolului a venit în 2014. În anii care au urmat, noile măsuri includeau interdicția vânzării de alcool în benzinării, o majorare semnificativă a accizelor și alte reglementări fiscale recomandate de OMS.

„Cercetările privind politicile cu privire la alcool se dezvoltă rapid. Deși știm că politici precum creșterea prețurilor și impozitelor și restricționarea comercializării și a disponibilității sunt eficiente în reducerea consumului de alcool, trebuie să aprofundăm cunoștințele noastre în ceea ce privește practicile care vor funcționa în țările vecine și la ce nivel de sănătate și câștiguri economice putem ajunge”, precizează dr. Hans Henri P. Kluge, director regional OMS pentru Europa.

„Concluziile acestui proiect recent lansat îi vor ajuta pe politicieni să înțeleagă modul în care politicile de control al alcoolului sunt cel mai bine implementate și puse în aplicare, precum și impactul acestora asupra sănătății oamenilor. Această abordare practică este fundamentală pentru noul Program European al Muncii, Acțiunea Unită pentru o Sănătate mai bună în Europa ”, adaugă el.

Cercetarea este desfășurată de către experții Centrului pentru Dependență și Sănătate Mintală din Canada și Institutul de Cercetări pentru Sănătate al Universității Lituaniene de Științe ale Sănătății, în asociere cu cercetători și instituții din Letonia și Estonia. OMS Europa și birourile din țările sale baltice își aduc, de asemenea, contribuția.

Unele dintre rezultatele incipiente ale proiectului au fost deja publicate. De exemplu, statisticile arată că majorarea impozitului lituanian pentru băuturile alcoolice care a intrat în vigoare în 2017 a avut un impact pozitiv asupra reducerii mortalității din orice cauza. Politica a avut că rezultat o scădere de 150 de decese cauzate de alcool în anul următor.

https://emerging-europe.com/news/how-baltic-research-can-help-europe-with-its-drink-problem/

Traducerea: Rador