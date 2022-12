„Cum m-am prostit eu cu Moș Crăciun la el acasă”. Aventurile Maestrului Ion Cristoiu în Satul lui Moș Crăciun, din Laponia. Video

Așa cum recunoaște, maestrul Ion Cristoiu nu este un adept al petrecerilor din zilele de sărbătoare. Preferă să le petreacă lucrând. Așa s-a întâmplat și cu Crăciunul din acest an când, a povestit maestrul, a finalizat de stilizat încă 100 de pagini din viitoarea sa carte. În acest context, al sărbătorii de Crăciun, Ion Cristoiu a povestit despre vizita pe care a făcut-o în Laponia, în Finlanda, în satul lui Moș Crăciun din Rovaniemi, de la Cercul Polar.

„Am fost la un moment dat în Finlanda și acolo, am fost la Rovaniemi, în Satul lui Moș Crăciun pentru că sunt un om al experimentelor și îmi place să văd. Așa se explică de ce am fost la Moș Crăciun… Acolo când ajungi, la ieșire primești un stick cu înregistrarea întâlnirii. Deci, pe lângă costul biletului de intrare, trebuie să mai plătești și pentru acest stick”, a relatat Ion Cristoiu.

Potrivit spuselor sale, înainte să fie primit la Moș Crăciun, a fost luat în primire de câteva asistente care l-au întrebat cum se numește și de unde este, precum și cu ce se ocupă. Apoi, l-a văzut pe Moșul, au schimbat câteva vorbe și s-au fotografiat. Totul a fost înregistrat video, iar vizitatorul a primit, la ieșire, stickul cu filmarea.

„Când am revăzut imaginile, m-a bufnit râsul… Eu, eram om în toată firea, cap de familie cum se spune, și am mers la Moș Crăciun”, a povestit Ion Cristoiu, într-o postare video pe blogul său.

Satul lui Moș Crăciun, o afacere foarte profitabilă

Ion Cristoiu El a dat mai multe detalii despre această vizită, în podcastul jurnalistului Ionuț Cristache de pe Evz Play. În opinia maestrului, satul lui Moș Crăciun este o foarte mare afacere din care cei care se ocupă cu organizare fac bani foarte mulți.

„Este cea mai mare afacere. Am fost acolo deoarece am vrut să văd experimentul, la Casa lui Moș Crăciun. Când ajungi te întâmpină patru sau cinci Crăciunițe care te întreabă ce ești, de unde ești etc. Apoi m-am așezat la coadă și am așteptat să intru la Moș. El stătea așezat pe un tron și mi-a urat: «Bine ai venit Ion Cristoiu din București», în românește. Am făcut o poză cu el, m-a ținut de umăr, iar când am plecat mi-au dat un stick care a costat vreo 50 de euro. Când mergi la Moș Crăciun este onoarea de a sta de vorbă cu el…Este o întreagă industrie”, a povestit Ion Cristoiu, în podcastul EVZ Play.

Crăciunul, o sărbătoare pe cale de dispariție

Tot în acest context, a sărbătorilor de Crăciun, maestrul a vorbit despre ceea ce este de așteptat să se întâmple în viitor cu această sărbătoare. Potrivit spuselor sale, Europa este în schimbare, acesta este cursul istoriei, iar sărbătoarea Crăciunului va dispărea. Probabil că undeva peste 50 – 60 de ani, este de părere Ion Cristoiu, nu se va mai sărbători Crăciunul.

„Din nenorocire, pe măsură ce trece timpul, Moș Crăciun dispare. Știu, că mulți dintre dumneavoastră sunt revoltați, nedumeriți, de ceea ce se numește progresism, de încercările Uniunii Europene de a înlătura cuvinte precum Iisus, Crăciun. Însă revolta noastră, ceea ce a încercat să facă Trump, este împotriva istoriei. Noi suntem în istorie, iar istoria este un fluviu….Istoria Europei merge către o nouă rasă, și nu folosesc un termen rasist. Peste 50 – 60 ani nu vor mai fi europeni, nu va mai fi Crăciun și într-un fel va fi normal să nu fie Crăciun, deoarece vor fi musulmani. Asta este tendința lumii… Nu este nici o nenorocire. Crăciunul a devenit o sărbătoare comercială, aproape păgână, nu mai are acea trăsătură legendară, mistică”, a mai povestit Ion Cristoiu, în postarea sa video de pe cristoiublog.ro.