Cum îţi calculezi singur pensia, după noua lege. Explicaţii pas cu pas

Noua lege a pensiilor, care aduce beneficii financiare mai mari pentru români, include și o nouă formulă de calcul pe care oamenii o pot aplica acasă pentru a estima sumele pe care le vor primi din toamnă. Pentru a-țik calcula pensia, tot ce trebuie să faceți este să verificați decizia de pensie și să aplicați formula de calcul din noua lege a pensiilor.

Ce aduce nou legea pensiilor

La data de 6 decembrie 2023, legea pensiilor, adoptată de Parlament în luna noiembrie și promulgată de președintele Klaus Iohannis, a fost publicată în Monitorul Oficial. Aceasta intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024, cu unele prevederi aplicabile de la începutul anului și majoritatea de la începutul lunii septembrie.

Conform noii legi, începând cu 1 ianuarie 2024, pensiile vor fi majorate cu 13,8% și vor fi recalibrate în luna septembrie. Punctul de pensie va fi, astfel, de 2.032 de lei.

În plus, vârsta de pensionare va fi aceeași pentru femei și bărbați, respectiv 65 de ani, cu o implementare graduală. De asemenea, stagiul minim de contribuție pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă va fi de 15 ani.

Legea nouă a pensiilor introduce o metodă de calcul nouă

Calculul pensiei = VPR x Numărul total de puncte

VPR (valoarea punctului de referință) va fi de 81 de lei.

Număr total de puncte = puncte contributivitate + puncte stabilitate + puncte perioade asimilate si necontributive.

Punctele de necontributivitate: anii din armată, șomaj sau facultate (0,25 puncte de fiecare an).

Punctele de contributivitate: anii în care ai contribuit la sistemul de pensii. Un punct pentru fiecare an.

Conform Legii nr. 118/2010, termenul „pensie socială minimă garantată” a fost înlocuit cu „indemnizație socială pentru pensionari”, astfel că aceste două denumiri se referă la același beneficiu.â

Cine va lua puncte în plus la pensie

Conform noii legi a pensiilor, anumite categorii de cetățeni români vor beneficia de puncte suplimentare la pensie, care se vor converti în sume adiționale, în cazul îndeplinirii anumitor condiții.

Acestea sunt categoriile de cetățeni români care vor primi puncte suplimentare:

– cei care au terminat facultate, masterat

– cei care au făcut armata

– cei care au luat sporuri, prime, premii

– cei care au făcut ore suplimentare

– mamele cu un copil până la vârsta de 16 ani sau adoptă un copil sau are un copil adoptat de care se ocupă până la 14 ani

– cei care au peste 25 de ani contributivi

Cum îţi calculezi singur pensia majorată, după noua lege

Prof. Anton Hadăr, șeful sindicatului care se ocupă de învățământul universitar, a explicat cum se poate calcula pensia, după noua lege.

„Pe decizie, românii trebuie să se uite în zona numărul de puncte realizate (NP). Rău este că la unii dintre pensionari, numărul de puncte nu se află pe decizie. Spre exemplu, dacă au mai avut recalculări, trebuie să le însumeze toate punctele din recalculări.

Deci ei vor primi practic o decizie finală cu numărul de puncte în septembrie, dar până atunci ar trebui să-și adune toate numerele de puncte obținute și după recalculare.

Dar, în cazul unui pensionar care nu a mai avut recalculări, se uită pe decizie. Să zicem că acolo are 50 de puncte. Acesta va rămâne nemodificat, pentru că aici se poate îngloba dacă a avut facultate. Tot aici intră și armata, sporuri sau ore suplimentare, pentru ultimele doar în cazul în care au fost plătite dări.

În afară de cele 50 de puncte pe contributivitate, mai vine numărul de puncte pe stabilitate, care este noutate din lege.

La ce trebuie să fiți atenți

Trebuie ca fiecare pensionar să se uite pe decizie, pentru că acolo se numește stagiul total de cotizare realizat. Acest lucru înseamnă, în multe cazuri, anii de muncă prestați, anii fizici.

Dar, atenție! Dacă cumva are și perioade practicate după ce a ieșit la pensie și și-a făcut recalcularea, anii aceia nu se pun la stabilitate. Deci, trebuie să ia anii de când s-a angajat până când a ieșit la pensie.

Să presupunem că are 39 de ani. Dar, aici, el poate să aibă și perioade asimilate pe care trebuie să le scadă. Se scad anii de facultate, se scade armata ca an, pentru că aceștia sunt ani necontributivi.

Din cei 39 de ani, ar putea scădea vreo cinci şi rămâne cu 35. De la 35 de ani de muncă are 10 ani care se iau în seamă și are 6,25 puncte în plus.

Deci, pensia va fi 81 înmulțit cu suma dintre 50 de puncte pe contributivitate plus cele 6,25 puncte adăugate în plus, de stabilitate. Rezultatul arată o pensie de 4.556 de lei.

Pensia = 81 (Vpr) x (50+6,25) = 4.556 de lei”, a explicat prof. Anton Hadăr, șeful sindicatului care se ocupă de învățământul universitar, sâmbătă, la Antena 3 CNN.