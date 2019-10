Ea a publicat pe contul său de Facebook documentul semnat de procurorul-şef al DNA, Nistor Călin, conform căruia dosarul penal care îl vizează pe şeful USR a fost trimis chiar la procurorii care l-au clasat anterior.

„După 13 zile de la solicitare in care i-a fost cerută redeschiderea dosarelor, seful DNA, Nistor Calin, îl trimite pe domnul denuntator și parte vătămată în proiectele lui Barna- înapoi la DNA Alba, chiar la șefa DNA Alba care a confirmat de 2 ori clasarea in mod succesiv in dosarul lui Barna in care chiar ei/ ea a recunoscut ca sunt probe, motiv pentru care iniţial au extins urmărirea penală.

Controversata Danusia Boicean este șefa DNA Alba, nepoata lui Ilie Narita, de la PCA AlbaLux, colega lui Kovesi din DIICOT Sibiu și Alba pe care chiar LCKovesi a adus-o in DNA, ST Alba făcând performanță in clasări, mușamalizări și achitări.

Dosarul lui Barna a fost retrimis de Nistor DNA Alba/ “căreia i-a fost trimisă și lucrarea” care l-a și închis cu probe de 2 ori.

Potrivit legii și Regulamentului de ordine interioară, seful DNA aka Nistor Calin, “conduce si coordonează ÎNTREAGA activitate a DNA”, “asigură și verifică modul de respectare a dispozițiilor legale”, “exercită controlul asupra procurorilor și a întregului personal din subordine”, a consemnat Sorina Matei pe pagina sa de Facebook.

Iată și documentul incriminat!

DNA s-a autosesizat în legătură cu dezvăluirile făcute de presă, referitoare la modul în care au fost cheltuiți banii europeni intrați în firmele liderului USR și ale acoliților săi.

Culmea, acum, procurorul-șef al anticorupției a trimis la DNA Alba spre – competentă soluționare – dosarul pe care aceași structură l-a și închis cu probe de 2 ori.

Te-ar putea interesa și: