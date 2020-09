De ceva timp conturile de social-media ale celebrei jucătoare au făcut loc pentru o apariție emoționantă. Simona Halep (locul 2 mondial) a fost aleasă „Jucătoarea lunii august” în circuitul WTA, după ce a câștigat turneul pe zgură de la Praga. Românca a reușit să adune peste 70% dintre voturile exprimate în întreaga lume. De peste două luni, Simona nu mai prididește cu postările în care apare o fetiță adorabilă.

Anul acesta Simona Halep avea planuri mari. Ea urma să facă nunta cu iubitul său, Toni Iuruc, iar apoi în viața ei trebuiau să se întâmple cele firești. Să se retragă, la un moment dat din competițiile sportive și să devină „femeie de casă”. Celebra sportivă nu a făcut niciodată un secret despre faptul că se simte familistă convinsă și că își dorește o familie numeroasă.

”În 10 ani mi-aș dori să am trei copii, o familie frumoasă și să fiu retrasă din tenis, știind că am dat totul”, a declarat sportiva din Constanța, acum un an.

