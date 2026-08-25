HAI România! Cum era să pierdem Ardealul în 1990? Planul secret „Aurora Zorilor” și adevărul din arhivele SRI!







În martie 1990, România a fost la un pas de un război civil devastator la Târgu Mureș, însă puțini cunosc ce s-a întâmplat cu adevărat în spatele cortinei politice și mediatice. În această ediție specială Evenimentul Istoric, Dan Andronic, alături de colonelul în rezervă SRI Tudor Păcuraru și istoricul Florian Bichir, scot la lumină documente desecretizate din arhivele de contrainformații care schimbă complet tot ce știam despre primăvara acelui an.

Vei descoperi cum a fost reactivat planul secret interbelic numit Aurora Zorilor pentru dezmembrarea României, cine au fost spionii din eșaloanele înalte ale vremii și ce rol au jucat provocările orchestrate direct de la Budapesta. De asemenea, analiza aduce în prim-plan misiunea Armatei Române, motivele reale din spatele înființării SRI pe 26 martie 1990, dar și manipulările din presa internațională, oferind exemplul tragic al lui Mihăilă Cofariu.

Vei înțelege jocurile diplomatice din culise ale marilor puteri și ce au negociat în secret Mihail Gorbaciov, François Mitterrand și liderii de la București. Urmărește o emisiune incendiară bazată pe acte operative, fapte reale și mărturii incredibile din culisele siguranței naționale. Nu uita să dai like, share și să te abonezi la canal pentru mai multe dezvăluiri istorice fără cenzură!

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