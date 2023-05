Cum deosebim o roșie naturală, de una coaptă artificial. Un fermier din Buzău a explicat care este secretul și de ce se folosesc substanțe interzise

La scurt timp oficialii de la Ministerul Agriculturii au venit cu asigurări că toate legumele produse în zona Buzău, sunt verificate de inspectorii de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Chiar ministrul Agriculturii, Petre Daea a ieșit în public și a spus că legumele sunt monitorizate atent, pentru a nu mai exista astfel de abateri de la regulile fitosanitare.

„Monitorizăm fermierii care cultivă legume. Îi urmărim cum aplică tehnologiile să ne asigurăm că produsele respective sunt de calitate și nu au influență asupra sănătății umane”, a declarat ministerul Agriculturii, Petre Daea.

Acum, Ministerul Agriculturii se pregătește să emită un ordin prin care toți fermierii care vor fi depistați că folosesc substanțe interzise, vor rămâne fără subvenții.

Roșiile se pot coace și natural

În bazinul legumicol de la Buzău, legumicultorii se pregătesc să scoată pe piață primele cantități de roșii din acest an. Ei dau asigurări că nu au folosit amelioratori de creștere și coacere forțată.

Un inginer agronom a declarat că roșiile care sunt coapte natural nu au celebra ”verdeață” în mijloc.

„Nu are verdeață aia înăuntru cum au celelalte! Coaptă bine, nu vedem semințe verzi! Eu am folosit gunoiul de grajd, în special. Alte îngrășăminte n-am folosit. Pot să le consume cumpărătorii fără probleme”, a declarat Ionuț Didea, care are și o fermă cu solarii unde se cultivă tomate timpurii, care ulterior ajung în piețe sau marile magazine alimentare.

Autoritățile au intensificat controalele

La nivelul județului Buzău, Direcția pentru Agricultură a intensificat controalele pentru depistarea legumicultorilor care folosesc substanțe interzise.

Prin sondaj, inspectorii au prelevat monstre de la opt producători de tomate, care vor fi analizate în laboratoarele de specialitate.

De asemenea, după acest scandal, prețul roșiilor a scăzut aproape la jumătate, de la 16 lei/kilogram, la nouă lei/kilogram.

„Vom confirma dacă a fost un accident sau dacă este o practică aici sau vom infirma după rezultatele laboratoarelor. Cealaltă anchetă, a poliției își va urma cursul și va demonstra clar dacă cineva a greșit”, a declarat Ionel Bunea de la Direcția Generală de Control a Ministerului Agriculturii.

Procuror: simpla utilizare este deja infracțiune

Legal, lucrurile nu stau așa cum sunt prezentate de directorul Bunea. Procurorul șef de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pogoanele, spune că simpla utilizare a acestor substanțe este interzisă de lege și pedepsită de Codul Penal.

„Simpla utilizare a acestor substanțe neautorizate în România constituie infracțiune. Mai departe nu știm dacă tomatele au fost afectate în așa măsură încât sănătatea populației să fie afectată”, spune prim-procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Pogoanele, citat de stiripesurse.