Europarlamentarul Chris Terheș a postat pe contul de Facebook un mesaj în care a vorbit despre cum au votat politicienii români de la Bruxelles rezoluția Parlamentului European care condamnă Ungaria pentru legea ce vizează comunitatea LGBT.

Cum au votat europarlamentarii români rezoluția împotriva Ungariei

„Cum au votat europarlamentarii români pe rezoluția Parlamentului European prin care Ungaria este condamnată pentru că a adoptat o lege care protejează copiii din școli de propagandă ideologiei de gen și îndoctrinarea agresivă LGBT?

Am explicat azi într-o postare [link la final] că se va supune la vot în Parlamentul European o rezoluție prin care se dorește condamnarea Ungariei pentru că a adoptat o lege care, printre altele, interzice ideologia de gen în școli sau care prevede că mama e femeie și tatăl e bărbat. Educația, conform tratatelor UE, e de competență statelor membre, prin urmare, nu doar că acuzațiile contra Ungariei sunt absurde, dar ni se cere să votăm cu privire la o chestiune ce nu e de competență UE.

Am spus dimineață că voi vota împotriva acestei rezoluții și așa am făcut.

Pe lângă votul final pe rezoluția în sine, au fost și trei amendamente depuse (două de la stânga comunistă), precum și solicitări de vot separat pe diverse prevederi din rezoluție”, a scris Chris Terheș, care a continuat:

USR-PLUS s-a aliniat la cerința grupului

„Voturile pe amendamente sau voturile distincte pe diverse prevederi sunt cerute pentru a poziționa europarlamentarii cu privire la aspectele votate („puț them on record”, cum se spune în engleză), pentru că toate voturile sunt publice.



Fără a mai face alte comentarii, va postez alăturat capturi după rezultatul voturilor pe fiecare amendament sau prevedere care s-a votat separat. La final gășiți captura și după votul final pe rezoluție.

Am inclus în fiecare caz și captura după rezultatul votului total și votul pe grupuri, care va ajută să vedeți poziționarea grupurilor pe aceste aspecte.

Puteți constată că, dacă unele grupuri oscilează în funcție de ceea ce se supune la vot, grupul Renew și delegația USRPLUS din Parlamentul European votează pe linie în direcția cerută de grup.

La adresa alaturata gasiti rezolutia tradusa in limba romana:

https://www.europarl.europa.eu/…/B-9-2021-0412_RO.pdf

Fac precizarea ca grupul ECR a propus o rezolutie separata, pe care am cosemnat-o si eu, in care se explica ca temele privind educatia sunt de competenta statelor membre si nu a UE. Aceasta rezolutie nu a mai fost supusa la vot, deoarece a trecut rezolutia initiala. Aceasta propunere de rezolutie poate fi gasita aici:

https://www.europarl.europa.eu/…/B-9-2021-0413_RO.pdf

Aici gasiti ce am scris dimineata pe acest subiect:

https://www.facebook.com/CristianVTerhes/posts/848813445743377”