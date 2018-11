Cum au evoluat ecranele LCD

Printre diversele periferice ale unui calculator alaturi de tastatura, mouse, camera web, imprimanta, hard disk extern se afla si monitorul, unul dintre cele mai importante elemente care ajuta la functionarea intregului ansamblu.





Cu cativa ani in urma, monitoarele LCD, ecrane cu cristale lichide, au inlocuit monitoarele cu tuburi catodice care erau cele mai raspandite. Aceste monitoare sunt mai delicate, mai usoare decat vechile monitoare si prezinta totodata o calitate mai mare a afisarii, precum si un consum de energie mai redus.

Dintre variantele de monitoare LCD care pot fi gasite sunt cele tactile (pe care le poti procura daca beneficiezi deja de o unitate centrala recenta) si cele LED – mai rapide decat monitoarele LCD clasice, cu o calitate a imaginii net imbunatatita si cu un consum redus al energiei, monitoarele LCD LED sunt in plina dezvoltare pe masura trecerii timpului.

In functie de modelul ales, un monitor pentru calculator poate prezenta diverse caracteristici, de la formatul ecranului la rezolutie si mod de conectare la calculator.

In ceea ce priveste formatul ecranului, monitoarele LCD se pot gasi in diverse formate: 16/10, 16/9, 4/3, 5/3. Se disting, de asemenea, mai multe tipuri de rezolutie: 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1600x1200, 1600x900, 1680x1050, 1920x1200, 2048x1152, 2560x1600, 800x480.

Monitoarele care se gasesc pe piata dispun de mai multe modalitati de conectare precum D-Sub, DVI, HDMI, VGA.

Si dimensiunile monitoarelor difera. Monitoarele de 17 inch au tendinta de a disparea in avantajul celor de 19 inch care au preturi echivalente celor dintai, insa care ofera un confort mai mare in utilizare. In functie de scopul utilizarii, poate fi necesara alegerea unui monitor de dimensiune mai mare: 19 inch, 22 inch, 24 inch, 26 inch, 27 inch sau chiar 28 inch.

Oricum, inainte de toate este bine sa ai in vedere ca totul depinde de scopul utilizarii acestuia: pentru a lucra la birou, pentru a viziona filme, pentru jocuri etc. Pentru folosirea in scop de lucru la birou nu este nevoie sa investesti intr-un monitor de gama inalta; poti alege unul de 19 inch sau de 22 inch care prezinta un raport pret-calitate bun.

Pentru filme, jocuri si grafisme, este recomandat un monitor de minimum 24 inch, cu timp de raspuns minim, poate chiar unul compatibil cu un monitor 3D.

Printre criteriile de diferentiere a monitoarelor se numara rezolutia, timpul de raspuns, contrastul si unghiul de vizionare. Cu cat rezolutia afisarii este mai ridicata, cu atat cantitatea informatiei afisata pe ecran va fi mai mare.

Timpul de raspuns este foarte important pentru filme si jocuri; este vorba de reactivitatea monitorului. Asadar, pentru jocuri si filme este recomandata alegerea unui monitor cu un timp de raspuns de 2ms. In ceea ce priveste contrastul, cu cat acesta este mai important, cu atat nuantele vor fi mai profunde, ceea ce este foarte important pentru filme si jocuri.

