Cum arată mormântul Reginei Elisabeta a II-a. Palatul Buckingham a publicat prima imagine istorică cu locul de odihnă. Foto

Palatul Buckingham a publicat sâmbătă o fotografie cu locul de veci al reginei Elisabeta a II-a, în capela regală din Windsor, în care apare o lespede funerară cu numele ei și al părinților ei, precum și al soțului ei, prințul Philip.

„O piatră funerară a fost plasată în Capela Memorială Regele George VI, ca urmare a înmormântării Majestății Sale Regina Elisabeta. Capela Memorială Regele George VI se află în interiorul Capelei St. George, Windsor”, a scris familia regală de pe contul său de Twitter.

Piatra, realizată din marmură neagră belgiană, se află în Capela memorială Regele George al VI-lea, pe care regina Elisabeta a comandat-o în 1962 ca loc de înmormântare pentru George al VI-lea, tatăl ei.

Pe piatră scrie „George VI 1895-1952 / Elizabeth 1900-2002” pe primele două rânduri, apoi „Elizabeth II 1926-2022 / Philip 1921-2021”. Sora reginei Elisabeta, prințesa Margaret, este, de asemenea, înmormântată la capela, la Castelul Windsor, la vest de Londra. Elisabeta a murit pe 8 septembrie la Castelul Balmoral, după 70 de ani pe tron.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.

The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022