Cum arată marea iubire a lui Ion Țiriac la vârsta de 53 de ani. A fost surprinsă pe o plajă din Miami

Sophie Ayad și Ion Țiriac s-au cunoscut în Munchen, în naul 1994, când fostul tenismen avea mai multe afaceri în Germania. Cei doi au împreună doi copii, Ioana și Karim, dar chiar dacă s-au despărțit au rămas în relații foarte bune. Marea iubire a lui Ion Țiriac are numai cuvinte de laudă la adresa fostului ei partener. Jurnalista de origine egipteană a mărturisit că omul de afaceri a fost mereu alături de ea atunci când a avut nevoie.

„Le datorez totul mai întâi tatălui meu și apoi lui Ion. Sunt cele mai influente două persoane din viața mea. Sunt pentru totdeauna recunoscătoare. Ion este una dintre cele mai strălucitoare minți pe care le-am putea întâlni și îi sunt datoare pe atât de multe planuri. Nu știu dacă Ion a învățat ceva de la mine, dar sper că i-am adus oarecare fericire (…) Îl iubesc pe Ion, nu este doar un tată grozav, ci și un prieten adevărat”, a declarat Sophie Ayad.

Cum arată Sophie Ayad la 53 de ani

Sophie Ayad are o siluetă de invidiat la vârsta de 53 de ani. Fosta parteneră a lui Ion Țiriac a postat pe rețelele sociale o fotografie în care și-a etalat silueta. Jurnalista purta doar un costum de baie și se afla pe o plajă din Miami. Internauții au reacționat imediat la poza acesteia. Unul dintre fani i-a spus că arată „uimitor”. Multe persoane au spus că Sophye Ayad a fost prima și marea iubire a lui Ion Țiriac, dar omul de afaceri a avut mai multe cuceriri de-a lungul timpului.

Ana Maria Ferentz este doar una dintre femeile despre care s-a spus că a fost iubita fostului tenismen. Cântăreața a dezvăluit că atuul omului de afaceri este comportamentul elegant. „Ion Ţiriac poate fi bărbatul ideal şi cred că ar putea fi bărbatul ideal pentru foarte multe femei, pentru că este un bărbat educat, manierat, are experienţă, înţelepciune, are tot ceea ce-i trebuie. Plus comportamentul faţă de o femeie este unul foarte frumos”. Țiriac și Ana Maria Ferentz s-au cunoscut la un eveniment organizat în comuna Balc, Bihor, unde cântăreața a fost chemată să cânte. Omul de afaceri a fost încantat de prestația Anei Maria.

„Cel mai bine ar fi să vă spună domnul Ţiriac dacă m-a curtat sau nu. Nu cred că ai văzut vreodată la Ion Ţiriac să-şi înşire iubitele sau persoanele cu care a ieşit. Nu cred că a apărut vreodată să vorbească despre nu ştiu care domnişoară blondă sau brunetă. Eu acum sunt plecată în Statele Unite. Poate dacă mai stăteam…”, a spus Ana Maria Ferentz pentru click.ro.