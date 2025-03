Monden Cum arăta Mădălina Ghenea la numai câțiva anișori. Actrița a scos pozele de la sertar







Mădălina Ghenea este considerată una dintre cele mai frumoase românce și nu poate trece neobservată la evenimentele unde apare. Se pare că frumusețea o are de mică, cel puțin așa reiese din fotografia postată de vedetă.

Mădălina Ghenea, poză de când era mică

Actrița și producătoarea româncă se pare ca avea talent nativ de a poza. Fotografia pe care a postat-o pe Instastory arată acest lucru. Mădălina avea în jur de 3-4 ani când se uita fix în aparatul de fotografiat încercând să cucerească publicul chiar de atunci. Ochii pătrunzători și părul lung, dar și chipul de păpușă o fac să pară ruptă din reviste. Trăsăturile ei de atunci sunt recognoscibile pe chipul ei de acum.

Desigur că în poza postată seamănă mult și cu fiica ei Charlotte a cărei vârstă este cumva apropiată de cea a Mădălinei din poza. Cert este că ani mai târziu aceasta a devenit întâi fotomodel. A decis să se mute în Italia unde a învățat limba. Nu de alta, dar în afară de contractele de modelling, Mădălina Ghenea a primit și roluri în filme. Italienii au fost cuceriți de frumusețea vedetei, așa că ulterior aceasta a prins curaj. Și nu doar curaj ci și câteva roluri în filme de la Hollywood.

Acum Mădălina Ghenea are nu doar contracte de imagine cu firme celebre de bijuterii și haine. Aceasta a devenit și producător de filme în Italia și desigur este în continuare actriță. Frumusețea ei este cea care a propulsat-o ca mai apoi talentul și seriozitatea sa își spună cuvântul. Pe partea profesională aceasta excelează, dar pe partea personală încă nu are partener. Deși are o fiică alături de Matei Stratan, cei doi nu au rămas împreună. Mădălina își crește fiica de una singură la Milano și nu prea vorbește de tatăl acesteia.