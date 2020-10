View this post on Instagram

La mulți ani, baiatul meu ❤️! Ai crescut și ai devenit un bărbat adevărat . Te iubesc, niciodată nu renunța la visurile tale și sigur intr-o zi se vor realiza . Mi-ai arătat încă din prima secunda de când te-ai născut ca ești ambițios și un luptător . Happy 18th bday ! @hbkmarioo #18ani