Birocrația dar și lipsa specialiștilor reprezintă unele din marile probleme cu care se confruntă mediul economic românesc.

Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al IMM-urilor din România (CNIPMMR), a susținut luni că în România este nevoie să existe un Executiv care să accelereze debirocratizarea și să ușureze viaţa cetăţenilor și cea a oamenilor de afaceri , relatează agerpres.ro.

„Noi considerăm că un guvern, dacă el va fi instalat astăzi (luni, n.r.), trebuie să înceapă cu principalele probleme ale mediului de afaceri. România are nevoie de un guvern care să urgenteze debirocratizarea, un guvern care să simplifice viaţa cetăţenilor, viaţa întreprinzătorilor, viaţa celor din mediul public, pentru că nici pentru ei nu este uşor cu atâtea raportări şi hârtii care se plimbă dintr-o parte în altă. Şi trebuie să ne propunem că ţară, la un moment dat, să ajungem într-un top fruntaş, de dată asta, al uşurinţei de a face afaceri. Aici am şi o soluţie. Trebuie să luăm acel top în care an de an am coborât. Urcasem câteva poziţii, undeva în perioada 2013 – 2014, după care am coborât în mod constant şi suntem undeva la locul 50 – 55 în ceea ce înseamnă uşurinţa de a face afaceri. Propunerea noastră este că un guvern să-şi asume intrarea în top 20 la nivel mondial în uşurinţa de a face afaceri”, a declarat Florin Jianu.

Potrivit acestuia , debirocratizarea nu este greu de realizat , fiind necesare cinci măsuri pe care noul guvern să le deruleze în domeniul fondurilor europene, cea mai urgentă fiind debirocratizarea.

Florin Jianu crede că ar trebui operaționalizat Programul România Tech Nation, care are ca scop transformarea digitală a întreprinderilor, o altă prioritate trebuind să fie dezvoltarea unui mecanism tripartit de stabilire a salariului minim pe economie luand în calcul indicatorii macroeconomici, a prognozele de dezvoltare şi strategiile naţionale de competitivitate.

Potrivit lui Florin Jianu, o altă prioritate a noului guvern ar trebui fie aducerea românilor înapoi acasă, CNIPMMR elaborând un program care să ofere stimulente pentru întoarcerea specialiştilor din domenii care se confruntă cu o plecare masivă a forței de muncă, cum ar fi medicina, IT-ul, construcțiile.

El mai crede că noul guvern ar trebui să pună în practică programul Start Up Nation Student prin care să fie acordate granturi de 10.000 de euro studenţilor care au dezvoltat întreprinderi.

