International Cum ar încerca Modi să-și bage coada în relația dintre China și Rusia







India. Premierul Narendra Modi începe luni, 8 iulie, o vizită de două zile în Rusia. Este prima astfel de călătorie oficială a lui Modi de când a început conflictul militar dintre Rusia și Ucraina. Iar acest eveniment de amploare a complicat relația dintre aliații de lungă durată și a împins Rusia mai aproape de rivala Indiei, adică de China.

Vizita premierului Narendra Modi include o întâlnire cu președintele Vladimir Putin. Cei doi s-au văzut ultima dată în Rusia în 2019, în portul Vladivostok din extremul Orient. Cei doi lideri s-au întâlnit personal și în septembrie 2022, în Uzbekistan, la un summit al blocului Organizației de Cooperare de la Shanghai.

Relația dintre Rusia și India

Rusia a avut legături puternice cu India încă din timpul Războiului Rece. Iar importanța New Delhi-ului ca partener comercial cheie pentru Moscova a crescut de când Kremlinul a trimis trupe în Ucraina în februarie 2022. China și India au devenit cumpărători-cheie de petrol rusesc în urma sancțiunilor impuse de Statele Unite și aliații lor. Aceste state au închis majoritatea piețelor occidentale exporturilor rusești.

Sub conducerea lui Modi, India a evitat să condamne războiul Rusiei din Ucraina, subliniind în același timp necesitatea unei soluții pașnice. Cu toate acestea, parteneriatul dintre Moscova și New Delhi a devenit dificil. Deoarece Rusia a început să dezvolte legături mai strânse cu principalul rival al Indiei, China, din cauza ostilităților din Ucraina.

Modi a lipsit săptămâna trecută de la cel mai recent summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai, din Kazahstan. Chietigj Bajpaee, cercetător principal pentru Asia de Sud la Chatham House, cu sediul în Marea Britanie, a declarat că India devine din ce în ce mai „străină” de forumurile în care Rusia și China joacă un rol important.

„Acest lucru este evident în președinția relativ slabă a Indiei la Organizația de Cooperare de la Shanghai anul trecut. Se observă asta acum și în decizia lui Modi de a nu participa la summitul din acest an”, a declarat Bajpaee. O confruntare care a avut loc în iunie 2020 de-a lungul frontierei disputate dintre China și India a modificat dramatic relația lor deja sensibilă. Deoarece trupele rivale s-au luptat cu pietre, bâte și pumni. Cel puțin 20 de soldați indieni și patru soldați chinezi au fost uciși. Tensiunile au persistat de atunci, în ciuda discuțiilor.

China încurcă legăturile Indiei cu Rusia

Aceste tensiuni s-au infiltrat în modul în care New Delhi privește Moscova. „Relațiile Rusiei cu China au reprezentat un motiv de îngrijorare pentru India în contextul asertivității crescute a Chinei în regiune”. Asta a declarat D. Bala Venkatesh Verma, fost ambasador indian în Rusia, pentru The Associated Press. Dar Modi va încerca, de asemenea, să continue relațiile strânse cu Rusia. PE care îl vede ca pe un partener comercial important și un furnizor major de apărare pentru India.

De când sancțiunile occidentale au blocat exporturile de petrol rusesc după începutul războiului din Ucraina, India a devenit un cumpărător-cheie de petrol rusesc. Potrivit analiștilor, India obține în prezent mai mult de 40 % din importurile sale de petrol din Rusia. India este, de asemenea, puternic dependentă de Rusia pentru livrările militare. Dar cu linia de aprovizionare a Moscovei afectată de luptele din Ucraina. India și-a diversificat achizițiile de apărare, cumpărând mai mult din SUA, Israel, Franța și Italia.

„Cooperarea în domeniul apărării va fi în mod clar un domeniu prioritar”, a declarat Bajpaee. A adăugat apoi că 60% din echipamentele și sistemele militare ale Indiei sunt „încă de origine rusă”. „Am văzut unele întârzieri în livrările de piese de schimb în urma invaziei rusești din Ucraina”, a mai spus el. „Cred că ambele țări urmează să încheie un acord de logistică militară, care ar deschide calea pentru mai multe schimburi în domeniul apărării”.

Rusia nu este un vasal

India a adoptat o poziție neutră. Fără să condamne sau să aprobe războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Și a făcut apel la negocieri pentru a pune capăt luptelor. Acest lucru, la rândul său, a sprijinit eforturile lui Putin de a contracara ceea ce el numește dominația Occidentului asupra afacerilor globale. Fiind vizat de un mandat de arestare din partea Curții Penale Internaționale pentru acțiuni legate de războiul din Ucraina, călătoriile lui Putin în străinătate au fost relativ rare în ultimii ani. Astfel încât, călătoria lui Modi l-ar putea ajuta pe liderul rus să își îmbunătățească imaginea.

„Îl vedem pe Putin plecând într-o călătorie cu tentă nostalgică. Știți, a fost în Vietnam, a fost în Coreea de Nord”, a declarat Theresa Fallon, analist la Centrul pentru Studii despre Rusia, Europa și Asia. „În opinia mea, el încearcă să demonstreze că nu este un vasal al Chinei, că are opțiuni, că Rusia este încă o mare putere”. Alexander Gabuev, șeful Centrului Carnegie pentru Rusia și Eurasia, a declarat că interacțiunile lui Putin pe scena mondială arată că acesta „este departe de a fi izolat” și că Rusia nu este o țară de neglijat.

Dezvoltarea comerțului va ocupa, de asemenea, un loc important în discuții, în special intențiile de a dezvolta un coridor maritim între marele port indian Chennai și Vladivostok, poarta de intrare în Extremul Orient al Rusiei. Comerțul dintre India și Rusia a înregistrat o creștere puternică. S-a atins aproape 65 de miliarde de dolari în anul financiar 2023-24, datorită cooperării puternice în domeniul energiei, a declarat vineri, 6 ulie, ministrul indian de externe, Vinay Mohan Kwatra, reporterilor, scrie TIME.