Cum alegi rochia de mireasă în funcție de siluetă

Ai decis să faci pasul cel mare. Ai spus DA din toată inima şi eşti pe cale să te căsătoreşti cu alesul inimii tale. Pregătirile pentru nuntă pot să înceapă. Dincolo de nebunia cu restaurantul, cu muzica, cu invitațiile sau cu aranjamentele florale, poate cea mai mare și mai importantă chestiune pentru o mireasă este alegerea unei rochii de mireasă! Cum să o alegi astfel încât să te avantajeze cât mai mult în cea mai importantă zi din viața ta? Ce model să aibă pentru a mai ascunde, pe ici, pe colo, câte ceva din ce nu crezi că te avantajează? Să fie o rochie de mireasă albă sau să fie una din acele rochii de mireasă ivory? Să fie o rochie lungă sau una cu un croi asimetric? Atât de multe întrebări și atât de puțin timp, nu?





Crezi sau nu, majoritatea femeilor trec prin aceleași neliniști și-și pun aceleași întrebări înainte de nuntă. Când vine vorba de alegerea modelului rochiei de mireasă, trebuie să ții cont de atât de multe lucruri, dincolo de preț sau de culoare, care țin exclusiv de bugetul tău sau de preferințele tale.

Multe femei trebuie să țină cont de înzestrările naturii, de corpul propriu, care, să recunoaștem, la cele mai multe dintre noi nu este unul de care să fim vreodată 100% mulțumite. Atunci, cum alegem rochia de mireasă în funcție de silueta pe care o avem?

1. Dacă ai sânii mici, alege detalii în zona bustului

Dacă nu ești mulțumită de înzestrarea naturală a bustului tău, lipsa trebuie suplimentată cumva, iar în cazul unei rochii de mireasă, acel ceva pot fi aplicațiile din cristale sau perle. Așadar, alege o rochie de mireasă bogată în partea de sus, dar ai grijă să nu fie la fel de încărcată și în partea de jos, pentru că, știm deja, Less is more!

2. Dacă ai brațele groase, alege o rochie cu bărcuță și bretea căzută pe umăr

Evident, fiecare mireasă are ceva de obiectat și aspecte de care nu e mulțumită. Dacă ție ți se pare că brațele tale nu au aspectul pe care ți l-ai dori, atunci poți să corectezi acest neajuns prin alegerea unei rochii de mireasă cu breteaua căzută pe umăr, creând o iluzie optică.

3. Dacă ai burtă, alege rochia de mireasă tăiată de sub sâni

Nu ai reușit să scapi la timp de colăceii din jurul taliei? Nu e neapărat o problemă, întrucât, iată, există soluții. Poți alege o rochie de mireasă tăiată în talie, astfel încât să rezolvi problema estetică a burții.

4. Dacă ai siluetă androgină, alege o rochie tăiată în talie

O rochie crinolină sau una care este tăiată în talie, cu o centură sau un cordon din satin îți vor da un aer mai feminin și vei scăpa de complexe.

