Cum alegem paturi copii perfecte? Specialistii ne ajuta sa facem achizitia potrivita (P)

Pentru confortul copilului nostru trebuie sa facem intotdeauna cele mai bune alegeri. Din acest motiv, este extrem de important sa ne documentam inainte de a face o achizitie pe termen lung, pentru o eficienta maxima a produsului ce va intra in casa noastra.





Atunci cand parintii amenajeaza camerele pentru bebe, acestia cauta prima data paturi copii confortabile, cu un aspect placut, piese de mobilier pe care doresc sa le pastreze pentru cat mai mult timp.

Paturi bebe perfecte – cele mai bune achizitii

Intotdeauna vor exista momente in care copilul nu va fi supravegheat de parinti. Din acest motiv, este necesara achizitionarea unui patut ce ofera siguranta deplina celui mic. Parintii trebuie sa fie atenti atat la inaltimea piesei de mobilier cat si la materialul din care este realizata.

Aspectul patutului este extrem de important, mai ales atunci cand designul incaperii in care acesta va intra este unul bine gandit, realizat cu bun gust. Desi parintii nu vor achizitiona niciodata paturi copii de buna calitate daca acestea au un aspect neplacut, trebuie sa ne asiguram ca intotdeauna piesele de mobilier frumoase, ce vor intra in camera copilului, vor fi si sigure pentru micuti.

Nu alege niciodata un patut care nu are colturile rotunjite. In acest mod te vei asigura ca cel mic nu va avea parte de accidentari, din cauza unei piese de mobilier ce nu a fost finisata corespunzator, conform unor anumite standarde. Verifica intotdeauna stabilitatea patutului. Pentru siguranta celui mic, ar trebui ca aceasta piesa de mobilier indispensabila din camera sa nu se miste si sa fie perfect fixa, indiferent de cat de agitat ar fi copilul. Acest criteriu este extrem de important in alegerea patutului potrivit pentru micut.

Gratiile trebuie sa fie cat mai solide si apropiate, pentru a nu-i permite celui mic sa paraseasca tarcul. Astfel, te vei asigura ca acesta este mereu in siguranta, chiar si atunci cand tu nu esti prin preajma. Pentru a te convinge ca patutul pe care doresti sa il achizitionezi este in regula din acest punct de vedere, testeaza-l cu ajutorul unei doze de bautura acidulata. Daca aceasta trece printre gratii, inseamna ca dimensiunea dintre ele este prea mare.

Patutul trebuie sa fie colorat doar cu o vopsea corespunzatoare, non-toxica pentru cei mici. Acestia au tendinta de a se apropia cu gura de pat si trebuie sa ne asiguram ca nu se vor afla in niciun moment in pericol.

Daca stii ca vei muta des patutul dintr-o incapere in alta, achizitioneaza unul cu roti metalice. Astfel, iti va fi mult mai usor sa il repozitionezi fara niciun ajutor, fara sa deteriorezi parchetul si fara sa iti pui sanatatea in pericol.

Alegerea patutului realizat din cel mai bun material

Desi pe piata exista nenumarate modele de paturi copii, specialistii in domeniu recomanda achizitionarea celor confectionate din lemn tare, de cea mai buna calitate. Acestea sunt cele mai potrivite, vor rezista cel mai bine in timp si vor avea un aspect extrem de placut. Pot fi adaptate cu usurinta pentru orice design al incaperii, astfel ca vor putea fi integrate in orice decor.

Daca va doriti sa achizitionati patuturi perfecte pentru cei mici, accesati magazinul online aici si consultati catalogul de produse. Acolo puteti gasi mobilierul perfect pentru cofortul si pentru siguranta celui mic. Nu mai stati pe ganduri si contactati specialistii magazinului pentru a primi cele mai bune sfaturi de la personalul bine pregatit.

Dupa ce a fost dat afara de la Realitatea TV, un alt necaz s-a abatut asupra lui Oreste! Prietenul lui Rares Bogdan are probleme grave

Pagina 1 din 1