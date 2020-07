Imbunatatesc atentia – jocurile video care implica multa actiune au rolul de a imbunatati cu mult abilitatea de a localiza eficient si rapid stimulii pe o suprafata, ceea ce ajuta ulterior si in procesul de invatare pentru ca elevul va stii sa isi selecteze informatiile de care are nevoie pentru a oferi solutii mult mai rapid;

Imbunatatesc atentia distributiva – jocurile video stimuleaza atentia, concentrarea, memoria si perceptia si le dezvolta gamerilor abilitatea de a lua cele mai bune decizii in timp record si de a oferi solutii pentru probleme sigur si eficient. In viata de elev acest lucru se va vedea in rezultate pozitive si in posibilitatea de a selecta cele mai bune solutii si cele mai relevante informatii care vizeaza rezolvarea anumitor probleme;